Приграничье под огнём: два дома пострадали после обстрела ВСУ

Накануне ВСУ атаковали село Почаево в Грайворонском горокруге. 26 февраля дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехали строители. Изначально сообщалось о троих пострадавших и троих погибших. Сегодня стало известно об ещё одном раненном рабочем в результате удара ВСУ. Его состояние удалось стабилизировать.