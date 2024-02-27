Приграничье под огнём: два дома пострадали после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
27 февраля днём ВСУ атаковали посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал. В населённом пункте зафиксировали разрушения, пишет издание.
По информации главы региона Александра Богомаза, повреждения после удара противника выявили в двух частных домовладениях. В посёлке нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Накануне ВСУ атаковали село Почаево в Грайворонском горокруге. 26 февраля дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехали строители. Изначально сообщалось о троих пострадавших и троих погибших. Сегодня стало известно об ещё одном раненном рабочем в результате удара ВСУ. Его состояние удалось стабилизировать.