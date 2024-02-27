Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Последствия обстрела, фото тематическое

Приграничье под огнём: два дома пострадали после обстрела ВСУ

27 февраля 2024, 11:19
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

Два жилых дома пострадали в Белой Берёзке после обстрела со стороны Украины

Под ударом 27 февраля оказался посёлок в Брянской области. Пострадавших в результате обстрела нет, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Обстрел

27 февраля днём ВСУ атаковали посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал. В населённом пункте зафиксировали разрушения, пишет издание.

По информации главы региона Александра Богомаза, повреждения после удара противника выявили в двух частных домовладениях. В посёлке нарушено электроснабжение. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Накануне ВСУ атаковали село Почаево в Грайворонском горокруге. 26 февраля дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехали строители. Изначально сообщалось о троих пострадавших и троих погибших. Сегодня стало известно об ещё одном раненном рабочем в результате удара ВСУ. Его состояние удалось стабилизировать.

Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилось
Узнать подробнее
Читайте также:
Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?Трое погибших и трое раненых: ВСУ обстреляли автомобиль с белгородскими рабочимиДва мальчика получили ранения при обстреле белгородского села
#Происшествия#Частный дом#Брянская область#Наталья Корявых#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александр Богомаз
Подпишитесь
Что грохотало в небе над Белгородской областью?
Сегодня, 10:16
На каких именно коррупционных нарушениях попались 23 белгородских чиновника?
Сегодня, 07:33
Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде
Сегодня, 09:24
На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом
Сегодня, 10:08
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
Сегодня, 07:25
Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
Сегодня, 09:48