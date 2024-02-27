«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Глава Щетиновского поселения Олег Кудря на опубликованных в Сети кадрах ругается матом и заявляет, что ему всё равно выборы, ведь он «всё равно будет президентом». Также Кудря хвастается своим «убийственным» ударом и утверждает, что «депутатская *** [деятельность] ему *** [безразлична]». После глава поселения падает на кровать и начинает плакать.
Снимающий пьяного чиновника на камеру человек при этом либо не так пьян, либо вовсе трезв. Он спрашивает Кудря: «Посмотри на себя, на кого ты похож? Ты же депутат!»
Журналист Бел.Ру обратился в администрацию Щетиновки за комментарием по ситуации. Там нам ответили следующее:
Комментариев нет. Когда он ведёт приём граждан, когда он ведёт земское собрание — таким мы его никогда не видели.
Главной Щетиновского поселения Олегя Кудря выбрали в сентябре прошлого года. Родился Кудря 1 августа 1973 года в селе Чайки Белгородского района. В 2016 году он окончил Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина.
Село Щетиновка Белгородского района находится практически у границы с Украиной. Поселение регулярно попадает под обстрел. Последний раз в сводках Щетиновка упоминалась 26 февраля: за сутки до этого на село с БПЛА сбросили два взрывных устройства, после чего Щетиновку атаковали с помощью двух дронов-камикадзе.