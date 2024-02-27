«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения

Глава Щетиновского поселения Олег Кудря на опубликованных в Сети кадрах ругается матом и заявляет, что ему всё равно выборы, ведь он «всё равно будет президентом». Также Кудря хвастается своим «убийственным» ударом и утверждает, что «депутатская *** [деятельность] ему *** [безразлична]». После глава поселения падает на кровать и начинает плакать.