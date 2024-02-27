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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В администрации белгородской Щетиновки прокомментировали «пьяное видео» с главой

«Мы его таким не видели». Администрация Щетиновки — о видео с пьяным главой поселения

27 февраля 2024, 12:05
Фото: Изображение Kandinsky

В администрации белгородской Щетиновки прокомментировали «пьяное видео» с главой

В соцсетях стало распространяться видео с пьяным главой Щетиновского сельского поселения. За комментарием Бел.Ру обратилось в администрацию Щетиновки: там нам сообщили, что ранее Олега Кудря они таким не видели никогда.
Сюжет
Выборы

Глава Щетиновского поселения Олег Кудря на опубликованных в Сети кадрах ругается матом и заявляет, что ему всё равно выборы, ведь он «всё равно будет президентом». Также Кудря хвастается своим «убийственным» ударом и утверждает, что «депутатская *** [деятельность] ему *** [безразлична]». После глава поселения падает на кровать и начинает плакать.

Снимающий пьяного чиновника на камеру человек при этом либо не так пьян, либо вовсе трезв. Он спрашивает Кудря: «Посмотри на себя, на кого ты похож? Ты же депутат!»

Журналист Бел.Ру обратился в администрацию Щетиновки за комментарием по ситуации. Там нам ответили следующее:

Комментариев нет. Когда он ведёт приём граждан, когда он ведёт земское собрание — таким мы его никогда не видели.

Главной Щетиновского поселения Олегя Кудря выбрали в сентябре прошлого года. Родился Кудря 1 августа 1973 года в селе Чайки Белгородского района. В 2016 году он окончил Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина.

Село Щетиновка Белгородского района находится практически у границы с Украиной. Поселение регулярно попадает под обстрел. Последний раз в сводках Щетиновка упоминалась 26 февраля: за сутки до этого на село с БПЛА сбросили два взрывных устройства, после чего Щетиновку атаковали с помощью двух дронов-камикадзе.

Что известно о состоянии пострадавшей при обстреле Щетиновки белгородки
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