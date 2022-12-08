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Глава Щетиновки получил контракт на продуктовые наборы для семей мобилизованных

Сегодня, 11:30
Фото: Bel.ru
Управление соцзащиты администрации Белгородского района заключило контракт на поставку продуктовых наборов. В них войдут вафли, крупы и консервы.

Согласно документам госзакупки, продуктовые наборы предназначены для семей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации. Всего на покупку из резервного фонда администрации Белгородского района выделили 523 тысячи рублей. За эти средства сформируют 300 сухпайков. В них войдёт:

  • крекер с сыром (135 г)
  • вафли (200 г)
  • две упаковки макаронных изделий (900 г)
  • чёрный чай
  • сгущёнка (270 г)
  • сахар (800 г)
  • глазированные конфеты (1 кг)
  • мука (2 кг)
  • две банки тушёнки
  • две упаковки гречки
  • рыбные консервы
  • подсолнечное масло
  • консервы «Мясо цыплят»
  • пакеты

Поставщиком выступил глава Щетиновского сельского поселения Олег Кудря. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», он является владельцем фирмы «Алина» из Белгородского района, которая занимается розничной торговлей фруктами и овощами в специализированных магазинах. Также ему принадлежит компания «Орион», которая занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

И рыба, и мясо: что входит в продуктовый набор для семей мобилизованных белгородцев
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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Есть повод#Белгородский район#Продуктовый набор#Мобилизованный#Закупка
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