Глава Щетиновки получил контракт на продуктовые наборы для семей мобилизованных

Согласно документам госзакупки, продуктовые наборы предназначены для семей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации. Всего на покупку из резервного фонда администрации Белгородского района выделили 523 тысячи рублей. За эти средства сформируют 300 сухпайков. В них войдёт: