Глава Щетиновки получил контракт на продуктовые наборы для семей мобилизованных

Согласно документам госзакупки, продуктовые наборы предназначены для семей граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации. Всего на покупку из резервного фонда администрации Белгородского района выделили 523 тысячи рублей. За эти средства сформируют 300 сухпайков. В них войдёт:
Поставщиком выступил глава Щетиновского сельского поселения Олег Кудря. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», он является владельцем фирмы «Алина» из Белгородского района, которая занимается розничной торговлей фруктами и овощами в специализированных магазинах. Также ему принадлежит компания «Орион», которая занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.