Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Губернатор Вячеслав Гладков опроверг новое проникновение ДРГ на территорию Белгородской области. По его информации, данные об этом не подтверждают ни ФСБ, ни МЧС, ни Минобороны РФ.
Как пояснил губернатор, в Борисовском районе в сёлах Богун-Городок, Цаповка и хуторе Лозовая Рудка были прилёты, поскольку был обстрел ВСУ. Обошлось без разрушений. Никто не пострадал. Что касается диверсантов, то это Гладков отрицает.
Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка – сразу буду держать вас в курсе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что информация о прорыве диверсионной группы в Сети не подтвердилась и ранее.