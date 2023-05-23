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Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков

23 мая 2023, 12:36
Фото: Bel.ru

Гладков опроверг проникновение украинской ДРГ в белгородскую Щетиновку

Вячеслав Гладков рассказал о прилётах в Борисовский район, однако утверждает, что никаких заходов диверсантов не было. Силовые ведомства проникновение ДРГ не подтвердили.

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг новое проникновение ДРГ на территорию Белгородской области. По его информации, данные об этом не подтверждают ни ФСБ, ни МЧС, ни Минобороны РФ.

Как пояснил губернатор, в Борисовском районе в сёлах Богун-Городок, Цаповка и хуторе Лозовая Рудка были прилёты, поскольку был обстрел ВСУ. Обошлось без разрушений. Никто не пострадал. Что касается диверсантов, то это Гладков отрицает.

Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают. Будет меняться обстановка – сразу буду держать вас в курсе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что информация о прорыве диверсионной группы в Сети не подтвердилась и ранее.

В Сети опровергли новое проникновение ДРГ в Белгородскую область
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Атака ДРГ на Белгородскую область#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#ДРГ
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