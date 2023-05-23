Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков

Как пояснил губернатор, в Борисовском районе в сёлах Богун-Городок, Цаповка и хуторе Лозовая Рудка были прилёты, поскольку был обстрел ВСУ. Обошлось без разрушений. Никто не пострадал. Что касается диверсантов, то это Гладков отрицает.