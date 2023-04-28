Что известно о состоянии пострадавшей при обстреле Щетиновки белгородки

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Стало известно, как чувствует себя женщина, пострадавшая из-за обстрела Щетиновки накануне. Белгородка получила лёгкое ранение. Необходимую медицинскую помощь ей оказали, поэтому она отказалась от госпитализации.
Снаряды 27 апреля прилетели на территорию местного сельхозпредприятия. Пострадали здания и техника. На место происшествия вчера приехали оперативные службы для решения текущих вопросов.
Напомним, населённый пункт попал под обстрел 27 апреля. Сообщения об опасности поступили около 10:20. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой срочно отправиться в укрытия.