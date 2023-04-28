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Что известно о состоянии пострадавшей при обстреле Щетиновки белгородки

28 апреля 2023, 08:39
Фото: 1MI

Глава Белгородского района рассказал о состоянии пострадавшей от обстрела женщины

Накануне при обстреле села Щетиновка лёгкое ранение получила местная жительница. Ей оказали необходимую помощь. От госпитализации белгородка отказалась, рассказал Владимир Перцев во время прямого эфира.
Сюжет
Обстрел

Стало известно, как чувствует себя женщина, пострадавшая из-за обстрела Щетиновки накануне. Белгородка получила лёгкое ранение. Необходимую медицинскую помощь ей оказали, поэтому она отказалась от госпитализации.

Снаряды 27 апреля прилетели на территорию местного сельхозпредприятия. Пострадали здания и техника. На место происшествия вчера приехали оперативные службы для решения текущих вопросов.

Напомним, населённый пункт попал под обстрел 27 апреля. Сообщения об опасности поступили около 10:20. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой срочно отправиться в укрытия.

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