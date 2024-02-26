Около 19 атак за неделю: белгородские пограничники рассказали об уничтоженных дронах

Известно, что FPV-дроны-камикадзе двигались в разных направлениях — в основном с территории Харьковской области. Белгородские пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели посадить и уничтожить дроны до того, как они атаковали регион.