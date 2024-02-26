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Беспилотник

Около 19 атак за неделю: белгородские пограничники рассказали об уничтоженных дронах

26 февраля 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

За неделю белгородские пограничники уничтожили 19 дронов-камикадзе

По информации пресс-службы пограничного управления Белгородской области, за неделю удалось уничтожить около 19 дронов-камикадзе. Пограничники перехватили воздушные цели с помощью средств РЭБ.

За прошедшую неделю белгородские пограничники пресекли попытки атак 19 украинских беспилотников на территорию региона.

Известно, что FPV-дроны-камикадзе двигались в разных направлениях — в основном с территории Харьковской области. Белгородские пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели посадить и уничтожить дроны до того, как они атаковали регион.

Отметим, что сегодня, 26 февраля, система ПВО предотвратила обстрел области, уничтожив украинский беспилотник. Ещё один БПЛА сбили на подлёте к городу накануне ночью.

В небе над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ
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#Белгородская область#Пограничники#Белгород#Александра Склярова#БПЛА#Уничтожение БПЛА
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