Около 19 атак за неделю: белгородские пограничники рассказали об уничтоженных дронах

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
За прошедшую неделю белгородские пограничники пресекли попытки атак 19 украинских беспилотников на территорию региона.
Известно, что FPV-дроны-камикадзе двигались в разных направлениях — в основном с территории Харьковской области. Белгородские пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сумели посадить и уничтожить дроны до того, как они атаковали регион.
Отметим, что сегодня, 26 февраля, система ПВО предотвратила обстрел области, уничтожив украинский беспилотник. Ещё один БПЛА сбили на подлёте к городу накануне ночью.