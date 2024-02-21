В Белгорблагоустройстве рассказали о судьбе катка на Соборной площади

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Каток — сложное инженерное сооружение, поэтому его уборка занимает много времени, отмечает БГБ. Чтобы не повредить холодильное оборудование, рабочие вырезали лёд, но при морозе с проведением этих работ возникали трудности.
Сейчас ледовое покрытие специалисты уже сняли. С площади осталось убрать только основание конструкции. Вывезти все детали катка должны до конца месяца. До следующего года оборудование катка будут хранить на производственной базе БГБ.
Напомним, что Соборная площадь попала под обстрел 30 декабря. Сообщалось, что один из снарядов упал на каток.