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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Каток на Соборной площади

В Белгорблагоустройстве рассказали о судьбе катка на Соборной площади

21 февраля 2024, 12:01
Фото: Bel.ru
Каток на Соборной площади

Каток на Соборной площади в Белгороде уберут до конца месяца

Специалисты отмечают, что убрать каток быстро не получается из-за сложной инженерной конструкции. Составляющие катка скоро отправят на склад, где детали будут храниться до следующего сезона. Подробности сообщает Белгорблагоустройство в Telegram-канале «Уютный Белгород».

Каток — сложное инженерное сооружение, поэтому его уборка занимает много времени, отмечает БГБ. Чтобы не повредить холодильное оборудование, рабочие вырезали лёд, но при морозе с проведением этих работ возникали трудности.

Сейчас ледовое покрытие специалисты уже сняли. С площади осталось убрать только основание конструкции. Вывезти все детали катка должны до конца месяца. До следующего года оборудование катка будут хранить на производственной базе БГБ.

Напомним, что Соборная площадь попала под обстрел 30 декабря. Сообщалось, что один из снарядов упал на каток.

В Белгородской области появится ещё один крытый ледовый каток
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#Город#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород#Алина Харина#БГБ
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