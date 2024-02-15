Рыбака, помогавшего вытаскивать провалившихся под лёд белгородцев, хотят наградить

По его словам, 14 февраля в 13:00 под лёд сначала провалился прохожий, ещё один пошёл спасать мужчину, но тоже угодил под лёд. Такая же участь постигла сотрудника службы, который находился неподалёку и решил помочь, и ещё одного «сотрудника МЧС или Росгвардии», но уже в специальном оранжевом жилете.