Рыбака, помогавшего вытаскивать провалившихся под лёд белгородцев, хотят наградить

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Белгородец решил рассказать подробности вчерашнего происшествия, когда под лёд на реке Везёлке провалились несколько человек.
По его словам, 14 февраля в 13:00 под лёд сначала провалился прохожий, ещё один пошёл спасать мужчину, но тоже угодил под лёд. Такая же участь постигла сотрудника службы, который находился неподалёку и решил помочь, и ещё одного «сотрудника МЧС или Росгвардии», но уже в специальном оранжевом жилете.
Спасти провалившихся удалось благодаря рыбакам, у которых с собой была спасательная верёвка.
К ним сразу на помощь подоспел рыбак с помощниками. У рыбака оказалась с собой спасательная верёвка в рыбацком наборе, с помощью которой далее он с помощниками и достал из воды всех четверых, что и видно на видео, которое выкладывают прохожие свидетели. Вот кого за спасение на воде награждать надо!
белгородец
На обращение отреагировали в городской администрации: они подтвердили, что в спасении активное участие принимал один из рыбаков, поэтому попросили мужчину сообщить контактные данные белгородца для его последующего награждения.
Один из рыбаков действительно принимал активное участие в спасении провалившихся под лёд людей. Если вы располагаете его контактными данными, просим Вас сообщить их по номеру 112 для его последующего награждения.
отметили в мэрии
По известной ранее информации, сначала в полынью провалился один человек, затем ещё двое попытались ему помочь, но тоже провалились под лёд. На помощь им пришли городские спасатели, которые не позволили случиться трагедии. Позже стало известно, что двое мужчин — 67-летний и 65-летний — попали в горбольницу № 2 с гипотермией.