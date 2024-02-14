Провалившиеся под лёд на Везёлке белгородцы попали в больницу с переохлаждением

Posted Вчера, 14:21
Published Вчера, 14:21
Modified Вчера, 14:23
Updated Вчера, 14:23
В администрации сообщили подробности о состоянии провалившихся под лёд белгородцев. ЧП произошло сегодня, 14 февраля, в 13:10 на Везёлке. В полынью угодили трое местных жителей — провалился один, другие пытались ему помочь, но тоже упали в воду.
Двое пострадавших, 67-летний и 65-летний мужчины, попали в больницу. Предварительный диагноз — гипотермия. Медпомощь им оказывают в городской больнице № 2.
Участок, на котором произошло ЧП, был огорожен сигнальными лентами — лёд в этом месте был тонкий. Выбраться из воды рыбакам помогли спасатели.