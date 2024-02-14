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Posted Вчера, 14:21

Published Вчера, 14:21

Modified Вчера, 14:23

Updated Вчера, 14:23

Рыбаки

Провалившиеся под лёд на Везёлке белгородцы попали в больницу с переохлаждением

14 февраля 2024, 14:21
Фото: администрация Белгорода
Рыбаки

Госпитализированы рыбаки, провалившиеся под лёд в Белгороде

По предварительным данным, у мужчин гипотермия. Сейчас они находятся во второй городской больнице, подробности сообщает мэрия Белгорода.

В администрации сообщили подробности о состоянии провалившихся под лёд белгородцев. ЧП произошло сегодня, 14 февраля, в 13:10 на Везёлке. В полынью угодили трое местных жителей — провалился один, другие пытались ему помочь, но тоже упали в воду.

Двое пострадавших, 67-летний и 65-летний мужчины, попали в больницу. Предварительный диагноз — гипотермия. Медпомощь им оказывают в городской больнице № 2.

Участок, на котором произошло ЧП, был огорожен сигнальными лентами — лёд в этом месте был тонкий. Выбраться из воды рыбакам помогли спасатели.

РыбакиРыбаки
РыбакиРыбаки
РыбакиРыбаки
Рыбаки
Фото: администрация Белгорода
Белгородец провалился под лёд. Двое мужчин хотели спасти его, но тоже попали в воду
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#Город#Происшествия#Везёлка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Лёд#Рыбаки
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