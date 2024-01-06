Белгородские спасатели спасли рыбака, провалившегося под лёд в 15 метрах от берега

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Сегодня, 6 января, около 12:41 очевидцы сообщили, что на реке Тихая Сосна в Алексеевке тонет человек — рыбак в 15 метрах от берега провалился под лёд.
Дежурный караул пожарно-спасательной части №16 выехал на место и бросил пострадавшему круг и верёвку. Однако из-за сильного переохлаждения мужчина не смог ухватиться за них, поэтому спасатели приняли решение ползком подбираться к белгородцу.
В некоторых местах лёд ломался, однако сотрудники МЧС добрались до мужчины и вытащили его из ледяной воды. Рыбак получил сильное переохлаждение, его госпитализировали.
Напомним, что в конце декабря под лёд в парке Победы провалился мальчик. Спасти его решился Егор Мартовицкий — студент-третьекурсник Шебекинского агротехнического ремесленного техникума.