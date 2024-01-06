Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Белгородские спасатели спасли рыбака, провалившегося под лёд в 15 метрах от берега

Белгородские спасатели спасли рыбака, провалившегося под лёд в 15 метрах от берега

6 января 2024, 14:48
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в Алексеевке на реке Тихая Сосна. О провалившемся под лёд белгородце сообщили очевидцы. Спасателям пришлось ползком по льду подбираться к рыбаку.

Сегодня, 6 января, около 12:41 очевидцы сообщили, что на реке Тихая Сосна в Алексеевке тонет человек — рыбак в 15 метрах от берега провалился под лёд.

Дежурный караул пожарно-спасательной части №16 выехал на место и бросил пострадавшему круг и верёвку. Однако из-за сильного переохлаждения мужчина не смог ухватиться за них, поэтому спасатели приняли решение ползком подбираться к белгородцу.

В некоторых местах лёд ломался, однако сотрудники МЧС добрались до мужчины и вытащили его из ледяной воды. Рыбак получил сильное переохлаждение, его госпитализировали.

Напомним, что в конце декабря под лёд в парке Победы провалился мальчик. Спасти его решился Егор Мартовицкий — студент-третьекурсник Шебекинского агротехнического ремесленного техникума.

В парке Победы в Белгороде спасли провалившегося под лёд ребёнка
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вторую неделю ползём»: в Белгороде несколько дней не могут убрать лёд с тротуаровЗа выход на лёд в запрещённых местах оштрафовали четверых белгородцевКак в Белгороде спасают провалившихся под лёд людей
#Белгородская область#Алексеевка#Спасатель#Рыбак#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Один неизвестный: названы имена 24 из 25 погибших при обстреле Белгорода 30 декабря
Сегодня, 12:25
Жителям Белгорода помогут уехать в более безопасное место
Вчера, 13:32
Рядом с «сердцем»: в Белгороде увековечат память погибших 30 декабря жителей
Сегодня, 12:30
«Все штанишки были в крови»: фельдшер рассказал о спасении юного белгородца
Сегодня, 14:24
«Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность»: белгородцам объяснили различие
Сегодня, 09:40
«Мы учились у военных»: белгородские врачи рассказали о помощи раненным при обстреле
Сегодня, 13:24