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Posted Вчера, 11:30

Published Вчера, 11:30

Modified Вчера, 11:32

Updated Вчера, 11:32

лёд

Белгородец провалился под лёд. Двое мужчин хотели спасти его, но тоже попали в воду

14 февраля 2024, 11:30
Фото: 1MI
лёд

На Везёлке в Белгороде под лёд провалились трое мужчин

ЧП произошло 14 февраля в 13:10. Изначально под лёд провалился один мужчина, другие пытались ему помочь, но и они оказались в полынье. Подробности сообщает мэрия Белгорода.

В Белгороде на Везёлке спасли троих мужчин. Это произошло в районе улицы Чапаева. Сначала в полынью провалился один человек. Ещё двое пытались ему помочь, но тоже угодили под лёд.

Трагедии удалось избежать. Городские спасатели прибыли на помощь и вытащили на берег пострадавших.

Мэрия отмечает, что участок Везёлки в районе Левобережья, где произошло ЧП, огорожен сигнальными лентами. Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лёд.

Напомним, что 6 января удалось спасти из ледяной воды рыбака в Алексеевке. Инцидент случился на реке Тихая Сосна. Человек провалился под лёд в 15 метрах от берега, сотрудникам МЧС пришлось ползком подбираться к пострадавшему.

Белгородские спасатели спасли рыбака, провалившегося под лёд в 15 метрах от берега
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#Город#Происшествия#Везёлка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Тонкий лёд
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