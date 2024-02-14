Белгородец провалился под лёд. Двое мужчин хотели спасти его, но тоже попали в воду

Posted Вчера, 11:30
Published Вчера, 11:30
Modified Вчера, 11:32
Updated Вчера, 11:32
В Белгороде на Везёлке спасли троих мужчин. Это произошло в районе улицы Чапаева. Сначала в полынью провалился один человек. Ещё двое пытались ему помочь, но тоже угодили под лёд.
Трагедии удалось избежать. Городские спасатели прибыли на помощь и вытащили на берег пострадавших.
Мэрия отмечает, что участок Везёлки в районе Левобережья, где произошло ЧП, огорожен сигнальными лентами. Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лёд.
Напомним, что 6 января удалось спасти из ледяной воды рыбака в Алексеевке. Инцидент случился на реке Тихая Сосна. Человек провалился под лёд в 15 метрах от берега, сотрудникам МЧС пришлось ползком подбираться к пострадавшему.