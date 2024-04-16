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Гамурак о «Калейдоскопе»: Два года назад в Белгороде нам устроили настоящую травлю
16 апреля, 06:33
В Белгорблагоустройстве рассказали о судьбе катка на Соборной площади
21 февраля, 12:01
Цинния изящная и сальвия блестящая украсят улицы Белгорода
12 февраля, 07:48
2023
Из-за непогоды в Белгороде усилят ночную смену коммунальщиков
На смену выйдет 51 машина Белгорблагоустройства, к утру на смене будут работать 285 сотрудников БГБ и 500 работников УК, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
27 ноября 2023, 20:26
В Белгороде убирают фото Пригожина, а данные по амброзии не сходятся
25 августа 2023, 15:30
Белгородцев просят воздержаться от прогулок в парке
20 апреля запланирована обработка набережной от Волчанской до Пикник-парка и парка Памяти, сообщили в Telegram-канале Белгорблагоустройства.
19 апреля 2023, 14:55
Возле ботанического сада в Белгороде высадили тысячу кустов сирени
Высадка уже завершается. Зацветёт сирень через год, сообщили в мэрии Белгорода
4 апреля 2023, 14:29
Спартанские условия работы и отдыха сотрудников БГБ в Белгороде показали на фото
Мэр Валентин Демидов показал снимки ещё нескольких бытовок Белгорблагоустройства на окраинах города. Масштабы проблемы оказались ещё больше, рассказал градоначальник на своей странице в соцсети.
23 марта 2023, 09:16

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