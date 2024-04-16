Спартанские условия работы и отдыха сотрудников БГБ в Белгороде показали на фото

Мэр Валентин Демидов показал снимки ещё нескольких бытовок Белгорблагоустройства на окраинах города. Масштабы проблемы оказались ещё больше, рассказал градоначальник на своей странице в соцсети.