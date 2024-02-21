Лжеюрист пообещал решить вопрос с уголовным делом за 2,5 млн, взял деньги и исчез

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Житель Белгорода представился юристом и предложил россиянке помочь решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности, хотя осознавал, что сделать этого не сможет. За эту «помощь» мужчина получил вознаграждение в размере 2,5 млн рублей.
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области провели оперативно-разыскные мероприятия и выяснили подробности произошедшего. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Свердловский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с содержанием в колонии общего режима. Помимо этого, ему придётся заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
Мужчина пытался обжаловать приговор, но Белгородский областной суд оставил его без изменений.
Напомним, что ранее белгородцам рассказывали, как отличить настоящего адвоката от мошенника.