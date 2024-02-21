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Деньги

Лжеюрист пообещал решить вопрос с уголовным делом за 2,5 млн, взял деньги и исчез

21 февраля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Деньги

Лжеюрист из Белгорода не смог обжаловать приговор за мошенничество

Житель Белгорода пообещал женщине помочь избавить её от уголовной ответственности, забрал оплату в размере 2,5 млн рублей, но помогать ей не стал. Свердловский районный суд уже назначил наказание мужчине, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Лжеюрист пытался обжаловать приговор.

Житель Белгорода представился юристом и предложил россиянке помочь решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности, хотя осознавал, что сделать этого не сможет. За эту «помощь» мужчина получил вознаграждение в размере 2,5 млн рублей.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области провели оперативно-разыскные мероприятия и выяснили подробности произошедшего. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Свердловский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с содержанием в колонии общего режима. Помимо этого, ему придётся заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Мужчина пытался обжаловать приговор, но Белгородский областной суд оставил его без изменений.

Напомним, что ранее белгородцам рассказывали, как отличить настоящего адвоката от мошенника.

Белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей при попытке заработать на «инвестициях»
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#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Мошенник#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Лжеюрист
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