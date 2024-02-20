Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения

Напомним, накануне атакам ВСУ подверглись восемь районов Белгородской области. Дроны-камикадзе обнаружили и ликвидировали в Прохоровском и Чернянском районе. Обошлось без последствий. В трёх муниципалитетах есть разрушения, в том числе в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших.