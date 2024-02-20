Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Под обстрел ВСУ попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет. В населённом пункте есть разрушения.
Повреждения зафиксировали в двух частных домовладениях. Снаряд пробил крышу одного из домов. Ещё один снаряд прилетел во двор жилого дома. В результате взрыва посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка.
На месте происшествия работают оперативные службы. Обход территории продолжается.
Напомним, накануне атакам ВСУ подверглись восемь районов Белгородской области. Дроны-камикадзе обнаружили и ликвидировали в Прохоровском и Чернянском районе. Обошлось без последствий. В трёх муниципалитетах есть разрушения, в том числе в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших.