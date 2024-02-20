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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Последствия обстрела

Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения

20 февраля 2024, 11:39
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела

Два частных дома пострадали при обстреле Ленинского в Белгородской области

Под огнём 20 февраля оказался посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Повреждения зафиксировали в двух частных домовладениях. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попал посёлок Ленинский в Шебекинском горокруге. Пострадавших нет. В населённом пункте есть разрушения.

Повреждения зафиксировали в двух частных домовладениях. Снаряд пробил крышу одного из домов. Ещё один снаряд прилетел во двор жилого дома. В результате взрыва посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обход территории продолжается.

Напомним, накануне атакам ВСУ подверглись восемь районов Белгородской области. Дроны-камикадзе обнаружили и ликвидировали в Прохоровском и Чернянском районе. Обошлось без последствий. В трёх муниципалитетах есть разрушения, в том числе в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших.

Дрон-камикадзе впервые долетел до одного из районов Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Ленинский
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