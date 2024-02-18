Очное обучение, дома с браком и плохие дороги обсуждали белгородцы 18 февраля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Часть школ в Белгородской области 19 февраля возвращается к очному обучению. Это касается школ, которые находятся свыше 20 километров от границы. В том числе на очное обучение возвращается Белгород, Яковлевский горокруг и Мелихово в Корочанском районе. Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как образовательные учреждения областного центра подготовились к началу учёбы.
Сообщается, что для детей разработали маршруты от дома к школе и обратно. С каждым школьником классные руководили разработали индивидуальный маршрут. Кроме того, родителей будут оповещать о том, что ребёнок пришёл в школу и вышел домой.
Также в целях безопасности школьные автобусы обклеили бронеплёнкой. Помимо этого, в школы завезли дивизионные аптечки.
Учителя подготовились к тому, чтобы параллельно вести уроки в удалённом и очном формате.
В каком формате будет учиться ребёнок, решают родители.
Помимо этого, Валентин Демидов проверил школьные укрытия, узнал у директоров школ, как отрабатывались алгоритмы действий при ЧС.
В воскресенье, 17 февраля, второй раз за неделю в селе Гостищево Яковлевского горокруга застряла машина скорой помощи. Транспорт помогали вытаскивать местные жители и пожарные.
Как рассказывают жители села, в Гостищево этой зимой есть проблемы с уборкой и посыпкой дорог. Из-за скопления снега образуется лёд. Также на ситуацию влияют местные жители, которые откачивают воду с погребов на дорогу. На дорогах застревает не только скорая, но и машины жителей села.
В среду, 14 февраля, из населённого пункта скорая помощь с трудом смогла вывезти пациента с инсультом. Автомобиль также застрял на дороге из-за гололёда.
Глава округа позже сообщил, что строительство дороги в этом году в микрорайоне не планируется.
Глава региона Вячеслав Гладков встретился с многодетными семьями, которые были недовольны качеством построенных домов. В прошлом году жильё получило 19 собственников по региональной программе. По четырём домам поступило большое количество обращений.
Губернатор отметил, что жалобы собственников обоснованы. Четыре дома оказались с серьёзным браком, ещё в нескольких домах также наблюдаются дефекты. Подрядной организацией, которая занималась строительством этих домов, займутся правоохранители.