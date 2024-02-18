Очное обучение, дома с браком и плохие дороги обсуждали белгородцы 18 февраля

Как рассказывают жители села, в Гостищево этой зимой есть проблемы с уборкой и посыпкой дорог. Из-за скопления снега образуется лёд. Также на ситуацию влияют местные жители, которые откачивают воду с погребов на дорогу. На дорогах застревает не только скорая, но и машины жителей села.