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школы

Очное обучение, дома с браком и плохие дороги обсуждали белгородцы 18 февраля

18 февраля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
школы
Приграничные школы готовятся к началу очного обучения, под Белгородом из-за гололёда второй раз застряла скорая, а в домах для многодетных обнаружили брак. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Школы

Очное обучение

Часть школ в Белгородской области 19 февраля возвращается к очному обучению. Это касается школ, которые находятся свыше 20 километров от границы. В том числе на очное обучение возвращается Белгород, Яковлевский горокруг и Мелихово в Корочанском районе. Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как образовательные учреждения областного центра подготовились к началу учёбы.

Сообщается, что для детей разработали маршруты от дома к школе и обратно. С каждым школьником классные руководили разработали индивидуальный маршрут. Кроме того, родителей будут оповещать о том, что ребёнок пришёл в школу и вышел домой.

Также в целях безопасности школьные автобусы обклеили бронеплёнкой. Помимо этого, в школы завезли дивизионные аптечки.

Учителя подготовились к тому, чтобы параллельно вести уроки в удалённом и очном формате.

В каком формате будет учиться ребёнок, решают родители.

Помимо этого, Валентин Демидов проверил школьные укрытия, узнал у директоров школ, как отрабатывались алгоритмы действий при ЧС.

Как в Белгороде подготовились к началу очного обучения в школах с 19 февраля?
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Застряла скорая из-за плохой дороги

В воскресенье, 17 февраля, второй раз за неделю в селе Гостищево Яковлевского горокруга застряла машина скорой помощи. Транспорт помогали вытаскивать местные жители и пожарные.

Как рассказывают жители села, в Гостищево этой зимой есть проблемы с уборкой и посыпкой дорог. Из-за скопления снега образуется лёд. Также на ситуацию влияют местные жители, которые откачивают воду с погребов на дорогу. На дорогах застревает не только скорая, но и машины жителей села.

В среду, 14 февраля, из населённого пункта скорая помощь с трудом смогла вывезти пациента с инсультом. Автомобиль также застрял на дороге из-за гололёда.

Глава округа позже сообщил, что строительство дороги в этом году в микрорайоне не планируется.

Под Белгородом второй раз за неделю застряла машина скорой помощи из-за плохой дороги
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Дома для многодетных с браком

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с многодетными семьями, которые были недовольны качеством построенных домов. В прошлом году жильё получило 19 собственников по региональной программе. По четырём домам поступило большое количество обращений.

Губернатор отметил, что жалобы собственников обоснованы. Четыре дома оказались с серьёзным браком, ещё в нескольких домах также наблюдаются дефекты. Подрядной организацией, которая занималась строительством этих домов, займутся правоохранители.

«Это безобразие»: Гладков — о браке при строительстве домов для многодетных
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#Общество#Белгородская область#Дорога#Брак#Многодетные семьи#Школы#Белгород#Алина Харина#Итоги дня#Скорая
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