В Белгородской области появится новый военкомат

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По словам губернатора, военкомат введут в эксплуатацию в ближайшее время. Объект появится в Корочанском районе. В настоящий момент там уже завершили внутреннюю отделку помещений.
На следующем этапе в военкомате установят необходимое оборудование и мебель. Гладков отметил, что проект получился хорошим.
Уверен, что новый военкомат станет одним из лучших в Белгородской области — для этого всё есть.
Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгородской области введут дополнительные меры поддержки бойцам СВО и пострадавшим от обстрелов. К примеру, речь идёт об освобождении от оплаты за детский сад. Подробности — по ссылке.