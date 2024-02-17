Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Белгородской области появится новый военкомат

В Белгородской области появится новый военкомат

17 февраля 2024, 14:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Объект введут в эксплуатацию в Корочанском районе. В настоящее время там уже завершается внутренняя отделка помещений, сообщил в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, военкомат введут в эксплуатацию в ближайшее время. Объект появится в Корочанском районе. В настоящий момент там уже завершили внутреннюю отделку помещений.

На следующем этапе в военкомате установят необходимое оборудование и мебель. Гладков отметил, что проект получился хорошим.

Уверен, что новый военкомат станет одним из лучших в Белгородской области — для этого всё есть.
Вячеслав Гладков

Напомним, в Белгородской области введут дополнительные меры поддержки бойцам СВО и пострадавшим от обстрелов. К примеру, речь идёт об освобождении от оплаты за детский сад. Подробности — по ссылке.

В Белгородской области поймали парня, собиравшегося сжечь военкомат и вступить в ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Кулаком в лицо за повестку: белгородец ударил полицейского за вызов в военкомат«Родина-мать зовёт»: по Белгороду снова ездит «военкомат» в автобусе«Нас не догонят»: около 600 жителей приграничья скрываются от военкомата
#Белгородская область#Корочанский район#Губернатор#Детский сад#Поддержка#Белгород#Кристина Семенчук#Военкомат#СВО#Обстрелы#Отделка
Подпишитесь
Обстрел Белгорода и выход детей в школы: как прошла неделя в регионе
Сегодня, 08:57
В Белгороде простились с погибшей из-за обстрела ВСУ преподавателем НИУ «БелГУ»
Сегодня, 11:47
Белгородские торговые центры отладили систему оповещения в случае опасности
Сегодня, 06:42
В Белгороде 8000 работников образовательных организаций прошли курсы первой помощи
Сегодня, 08:46
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Вчера, 13:11
После обстрела Белгорода 15 февраля пострадало 193 квартиры
Сегодня, 07:57