«Родина-мать зовёт»: по Белгороду снова ездит «военкомат» в автобусе

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Жители Белгорода снова заметили на улицах мобильный пункт информирования о службе по контракту. Агитационный автобус ездит по городу и останавливается в популярных общественных местах.
Специалисты рассказывают интересующимся белгородцам, как можно отправиться на СВО, какие выплаты в таком случае положены и какие гарантии действуют. На месте мужчины сразу могут пройти собеседование с офицером-психологом.
Офицер пункта отбора на военную службу по контракту Василий Шаповалов отметил, что на службу берут мужчин младше 65 лет, которые не страдают от тяжёлых болезней. Чаще всего на консультацию приходят белгородцы 30-40 лет.
Напомним, что мобильный пункт запускали в октябре. Планировалось, что автобус будет ездить только до 20 октября.