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Агитационный автобус

«Родина-мать зовёт»: по Белгороду снова ездит «военкомат» в автобусе

7 декабря 2023, 13:46
Фото: Bel.ru
Агитационный автобус

В Белгороде вновь заметили мобильный пункт набора контрактников

В декабре на улицы Белгорода вернулась мобильная точка записи на СВО. Ранее агитационный автобус курсировал по городу с 12 по 20 октября. О возврате транспорта на маршрут сообщили журналисты «Мира Белогорья».

Жители Белгорода снова заметили на улицах мобильный пункт информирования о службе по контракту. Агитационный автобус ездит по городу и останавливается в популярных общественных местах.

Специалисты рассказывают интересующимся белгородцам, как можно отправиться на СВО, какие выплаты в таком случае положены и какие гарантии действуют. На месте мужчины сразу могут пройти собеседование с офицером-психологом.

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту Василий Шаповалов отметил, что на службу берут мужчин младше 65 лет, которые не страдают от тяжёлых болезней. Чаще всего на консультацию приходят белгородцы 30-40 лет.

Напомним, что мобильный пункт запускали в октябре. Планировалось, что автобус будет ездить только до 20 октября.

По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе
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#Добровольцы#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Мобильный пункт#Мобильный агитационный автобус
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