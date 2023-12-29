В Белгородской области поймали парня, собиравшегося сжечь военкомат и вступить в ВСУ

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Белгородской области поймали молодого россиянина, который хотел перейти границу и вступить в ВСУ. Преступную деятельность парня пресекли сотрудники регионального погрануправления УФСБ.
Как сообщается, житель Твери 2003 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ для участия в составе запрещённого в России вооружённого формирования. Перед этим молодой человек мониторил сводки боевых действий, чтобы разработать пеший маршрут для перехода через границу. Также стало известно, что россиянин планировал сжечь военкомат в одном из российских городов, а затем соответствующее видео отправить кураторам со стороны противника.
Против парня возбудили уголовное дело за государственную измену (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Белгородский областной суд приговорил фигуранта к четырём годам в колонии строгого режима и году ограничения свободы.
Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе поймали жителя Татарстана, который собирался пройти через границу и вступить в «Легион „Свобода России“»*. Мужчину задержали.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ