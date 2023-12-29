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Боец

В Белгородской области поймали парня, собиравшегося сжечь военкомат и вступить в ВСУ

29 декабря 2023, 09:13
Фото: Midjourney
Боец

Белгородский суд вынес приговор по делу о госизмене

Парень из Твери планировал сжечь военкомат, чтобы доказать готовность воевать против ВС РФ. Против него возбудили уголовное дело по факту государственной измены. Россиянину уже вынесли приговор, сообщили в белгородском УФСБ.

В Белгородской области поймали молодого россиянина, который хотел перейти границу и вступить в ВСУ. Преступную деятельность парня пресекли сотрудники регионального погрануправления УФСБ.

Как сообщается, житель Твери 2003 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ для участия в составе запрещённого в России вооружённого формирования. Перед этим молодой человек мониторил сводки боевых действий, чтобы разработать пеший маршрут для перехода через границу. Также стало известно, что россиянин планировал сжечь военкомат в одном из российских городов, а затем соответствующее видео отправить кураторам со стороны противника.

Против парня возбудили уголовное дело за государственную измену (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Белгородский областной суд приговорил фигуранта к четырём годам в колонии строгого режима и году ограничения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе поймали жителя Татарстана, который собирался пройти через границу и вступить в «Легион „Свобода России“»*. Мужчину задержали.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Россиянин хотел пройти границу под Белгородом и вступить в «Легион „Свобода России“»*
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#Приговор#Белгородская область#Уголовное дело#Колония#Управление фсб#Тверь#Белгород#Наталья Корявых#ВСУ#Госизмена
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