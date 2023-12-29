В Белгородской области поймали парня, собиравшегося сжечь военкомат и вступить в ВСУ

Как сообщается, житель Твери 2003 года рождения планировал перейти на сторону ВСУ для участия в составе запрещённого в России вооружённого формирования. Перед этим молодой человек мониторил сводки боевых действий, чтобы разработать пеший маршрут для перехода через границу. Также стало известно, что россиянин планировал сжечь военкомат в одном из российских городов, а затем соответствующее видео отправить кураторам со стороны противника.