«Нас не догонят»: около 600 жителей приграничья скрываются от военкомата

За время осеннего призыва в Курске оштрафовали 46 человек за неприбытие по повестке, а также за уклонение от медицинского обследования. Ещё около 600 человек прячутся от военкомата, чтобы им не вручили повестки. Из-за этого в ноябре им запретят выезжать за границу, управлять транспортом и другое.