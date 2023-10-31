«Нас не догонят»: около 600 жителей приграничья скрываются от военкомата

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
За время осеннего призыва в Курске оштрафовали 46 человек за неприбытие по повестке, а также за уклонение от медицинского обследования. Ещё около 600 человек прячутся от военкомата, чтобы им не вручили повестки. Из-за этого в ноябре им запретят выезжать за границу, управлять транспортом и другое.
Ещё четыре жителя Курска решили не идти на срочную службу, а подписать контракт с Минобороны РФ.
Напомним, что осенний призыв в этом году стартовал 1 октября. Он продлится до 31 декабря. За это время планируется набрать порядка 130 тыс. призывников — из них порядка тысячи жителей Белгородской области.