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В приграничье 46 призывников оштрафовали за неприбытие по повестке

«Нас не догонят»: около 600 жителей приграничья скрываются от военкомата

31 октября 2023, 09:10
Фото: 1MI

В приграничье 46 призывников оштрафовали за неприбытие по повестке

1 октября по всей России стартовал осенний призыв. В его рамках планируется призвать на службу около 130 тыс. человек, однако некоторые россияне не хотят идти служить. О тех, кто старательно избегает службы, «Курским известиям» рассказал военный комиссар Игорь Ясько.
Сюжет
Армия

За время осеннего призыва в Курске оштрафовали 46 человек за неприбытие по повестке, а также за уклонение от медицинского обследования. Ещё около 600 человек прячутся от военкомата, чтобы им не вручили повестки. Из-за этого в ноябре им запретят выезжать за границу, управлять транспортом и другое.

Ещё четыре жителя Курска решили не идти на срочную службу, а подписать контракт с Минобороны РФ.

Напомним, что осенний призыв в этом году стартовал 1 октября. Он продлится до 31 декабря. За это время планируется набрать порядка 130 тыс. призывников — из них порядка тысячи жителей Белгородской области.

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#Курская область#Служба#Армия#Белгород#Александра Склярова
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