Раненных при обстреле и осенний призыв обсуждали белгородцы 1 октября

Осенний призыв пройдёт по всей России с 1 октября до 31 декабря. За это время на прохождение срочной службы планируется направить 130 тыс. человек от 18 до 27 лет. Длительность службы составит 12 месяцев, а срочников обещают не направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.