Раненных при обстреле и осенний призыв обсуждали белгородцы 1 октября

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Утром 1 октября под обстрел ВСУ попал центральный рынок в Шебекино. В ходе обстрела пострадали три человека: женщина получила осколочные ранения шеи, двое мужчин — осколочные ранения бёдер.
Двух человек — женщину и мужчину — доставили в горбольницу №2 в Белгороде. В каком они находятся состоянии пока не известно. Третий пострадавший самостоятельно отправился домой.
Разрушения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Очевидцы прислали фото и видео с последствиями обстрела в Telegram-каналы «Просто Михаил Шебекино» и «Фонарь».
За сегодняшний день над Белгородской областью также сбили украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Однако о каких-либо последствиях на земле информации нет.
Напомним, что прошлой ночью белгородцы проснулись от череды взрывов. В Минобороны рассказали, что около 3:45 система ПВО уничтожила над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Осенний призыв пройдёт по всей России с 1 октября до 31 декабря. За это время на прохождение срочной службы планируется направить 130 тыс. человек от 18 до 27 лет. Длительность службы составит 12 месяцев, а срочников обещают не направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Осенний призыв в этом году пройдёт без изменений: белгородцы получат бумажные повестки либо лично из рук сотрудника военкомата, либо по почте. Однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины всё-таки будет повышен — срочникам придётся заплатить от 10 до 30 тыс. рублей.
С 17 октября заработает прямая линия по вопросам призыва: вопросы можно будет задавать каждый вторник и четверг с 10:00 до 12:00 по московскому времени.
Напомним, что в Белгородской области состав призывной комиссии возглавит губернатор Вячеслав Гладков. Зампредседателя стал военный комиссар региона Валерий Грицай. Резервную комиссию возглавил начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.
Во вторник, 3 октября, с 06:00 до 18:00 во всех муниципалитетах Белгородской области состоятся учения по гражданской обороне. Обучение пройдут сотрудники МЧС, Министерства обороны, МВД, Росгвардии, погранслужбы, а также администрации города, района и правительства региона.
На тренировках все структуры усовершенствуют практические навыки в принятии решений по защите населения в условиях быстроизменяющейся оперативной обстановки с учётом современных угроз и опасностей.