«Служат только здоровые парни»: как белгородцев набирают на срочную службу

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Стало известно, сколько белгородцев отправятся на срочную службу. Пройдут её порядка 1 тыс. жителей региона. Служить молодые люди не будут в новых регионах России.
В регионе работает 23 призывные комиссии — 22 муниципальных и одна областная, рассказал изданию начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области подполковник Александр Смирнов. В сборном пункте новобранцы проходят собеседование, профессионально-психологический отбор, дактилоскопическую регистрацию и медосмотр.
«Естественно, всех больных мы отсеиваем: в армии служат только здоровые парни», — отмечает Смирнов.
Комиссии учитывают состояние здоровья, образование, наличие водительского удостоверения. Призывников кормят в столовой, выдают экипировку. В дорогу служащие получают продуктовые наборы и воду.
Один из призывников рассказал, что он из Строителя, попал в артиллерию. В этих же войсках служили его родственники. Парень считает, что служить в армии — долг каждого мужчины.
Напомним, 1 октября по всей России, в том числе и в Белгородской области, стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. За это время в армию наберут порядка 130 тыс. человек.