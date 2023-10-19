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Порядка тысячи белгородцев отправятся на срочную службу этой осенью

«Служат только здоровые парни»: как белгородцев набирают на срочную службу

19 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI

Порядка тысячи белгородцев отправятся на срочную службу этой осенью

В рамках призыва на срочную службу отправятся порядка 1 тыс. призывников из Белгородской области. Молодые люди будут служить на территории России. Подробности рассказали в «БелПрессе».
Сюжет
Призыв

Стало известно, сколько белгородцев отправятся на срочную службу. Пройдут её порядка 1 тыс. жителей региона. Служить молодые люди не будут в новых регионах России.

В регионе работает 23 призывные комиссии — 22 муниципальных и одна областная, рассказал изданию начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгородской области подполковник Александр Смирнов. В сборном пункте новобранцы проходят собеседование, профессионально-психологический отбор, дактилоскопическую регистрацию и медосмотр.

«Естественно, всех больных мы отсеиваем: в армии служат только здоровые парни», — отмечает Смирнов.

Комиссии учитывают состояние здоровья, образование, наличие водительского удостоверения. Призывников кормят в столовой, выдают экипировку. В дорогу служащие получают продуктовые наборы и воду.

Один из призывников рассказал, что он из Строителя, попал в артиллерию. В этих же войсках служили его родственники. Парень считает, что служить в армии — долг каждого мужчины.

Напомним, 1 октября по всей России, в том числе и в Белгородской области, стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. За это время в армию наберут порядка 130 тыс. человек.

Фото: Елена Журавлёва / www.belpressa.ru
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