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Осенний призыв

Осенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам

22 сентября 2023, 14:00
Фото: 1MI
Осенний призыв

Осенний призыв в 2023 году пройдёт по прежним правилам

Правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся. Призывники получат повестки в бумажной форме. Однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины увеличится, сообщает ТАСС.
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Призыв

Правила осеннего призыва в 2023 году решили не менять, однако с октября увеличится размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и добавил, что призывники получат повестки в бумажной форме.

По словам Картаполова, правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся. Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки россияне могут получить только в тестовом режиме. Обновлённый реестр воинского учёта полноценно заработает в России не ранее 2025 года.

Что касается штрафов, за неявку вместо 3 тыс. рублей заплатить придётся 30 тыс. рублей. Соответствующая норма вступит в силу с 1 октября. Осенний призыв в стране тоже стартует с 1 октября.

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#Белгородская область#Штрафы#Россия#Осенний призыв#Призыв#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Картаполов#Повестки
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