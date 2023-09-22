Осенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Правила осеннего призыва в 2023 году решили не менять, однако с октября увеличится размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и добавил, что призывники получат повестки в бумажной форме.
По словам Картаполова, правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся. Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки россияне могут получить только в тестовом режиме. Обновлённый реестр воинского учёта полноценно заработает в России не ранее 2025 года.
Что касается штрафов, за неявку вместо 3 тыс. рублей заплатить придётся 30 тыс. рублей. Соответствующая норма вступит в силу с 1 октября. Осенний призыв в стране тоже стартует с 1 октября.