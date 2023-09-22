Осенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам

Правила осеннего призыва в 2023 году решили не менять, однако с октября увеличится размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и добавил, что призывники получат повестки в бумажной форме.