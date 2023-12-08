Кулаком в лицо за повестку: белгородец ударил полицейского за вызов в военкомат

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Вчера, 7 декабря, 44-летний житель села Новосёловка в Старооскольском городском округе ударил полицейского в лицо. Случилось всё из-за того, что сотрудник правоохранительных органов принёс ему повестку, но старооскольцу это не понравилось.
Участковый обратился в бюро судмедэкспертизы и выяснил, что у него ушиб подбородка. Против старооскольца планируют возбудить уголовное дело по статье о неопасном нападении на полицейского.
Напомним, что с 1 сентября до 31 декабря в России продолжается осенний призыв в армию.