Один человек пострадал, разрушены дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Белгородский район
Под атакой было несколько населённых пунктов. По Журавлёвке противник выпустил 17 миномётных снарядов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Работала система ПВО. После отражения воздушной атаки ВСУ разрушения зафиксировали в посёлке Разумное. Там повреждён один автомобиль. В Дубовом пострадало четыре частных дома, в Крутологском и Тавровском сельских поселениях — по одному частному дому, а в Беломестном повредился забор. ⠀
Валуйский горокруг
Сёла Долгое и Карабаново противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населённом пункте. Обошлось без последствий. ⠀
Волоконовский район
Из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый. Там зафиксировали четыре миномётных снаряда и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал. Также нет и разрушений. По селу Тишанка противник выпустил один миномётный снаряд. Пострадавших нет. Но повреждения получили нежилой дом и подвод газопровода. Утечку газа устранили аварийные службы. Хутор Киселев противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. ⠀
Грайворонский горокруг
Под обстрел ВСУ попали окраины сёл Глотово и Безымено. Там установили пять прилётов. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Пострадал водитель. У мужчины контузия и баротравма. Он находится в горбольнице №2 Белгорода. Также повреждения получила линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.
Окраина села Пороз подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва повреждения получил инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино противник выпустил шесть миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. ⠀
Губкинскотй горокруг
В районе села Вислая Дубрава средства ПВО сбили два БПЛА самолётного типа. Над селом Долгое сбили один БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. ⠀
Краснояружский район
По окраине села Колотиловка противник выпустил пять артснарядов. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме осколок от снаряда выбил окно. ⠀
Шебекинский горокруг
По селу Середа противник выпустил 15 миномётных снарядов, по хутору Мухин — семь, по Шебекино — четыре. Также в Шебекино с двух БПЛА сбросили четыре взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет. ⠀
Яковлевский горокруг
В районе города Строитель система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.