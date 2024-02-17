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Published Сегодня, 07:19

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Под обстрел ВСУ за сутки попало восемь муниципалитетов Белгородской области

Один человек пострадал, разрушены дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

17 февраля 2024, 07:19
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ за сутки попало восемь муниципалитетов Белгородской области

Информацией о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области за прошедшие сутки поделился глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Пострадал один человек. Также разрушения зафиксировали в частных домах.
Сюжет
СВО

Белгородский район

Под атакой было несколько населённых пунктов. По Журавлёвке противник выпустил 17 миномётных снарядов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

Работала система ПВО. После отражения воздушной атаки ВСУ разрушения зафиксировали в посёлке Разумное. Там повреждён один автомобиль. В Дубовом пострадало четыре частных дома, в Крутологском и Тавровском сельских поселениях — по одному частному дому, а в Беломестном повредился забор. ⠀

Валуйский горокруг

Сёла Долгое и Карабаново противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населённом пункте. Обошлось без последствий. ⠀

Волоконовский район

Из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый. Там зафиксировали четыре миномётных снаряда и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал. Также нет и разрушений. По селу Тишанка противник выпустил один миномётный снаряд. Пострадавших нет. Но повреждения получили нежилой дом и подвод газопровода. Утечку газа устранили аварийные службы. Хутор Киселев противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. ⠀

Грайворонский горокруг

Под обстрел ВСУ попали окраины сёл Глотово и Безымено. Там установили пять прилётов. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Пострадал водитель. У мужчины контузия и баротравма. Он находится в горбольнице №2 Белгорода. Также повреждения получила линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.

Окраина села Пороз подверглась атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто не пострадал. В результате взрыва повреждения получил инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино противник выпустил шесть миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. ⠀

Губкинскотй горокруг

В районе села Вислая Дубрава средства ПВО сбили два БПЛА самолётного типа. Над селом Долгое сбили один БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. ⠀

Краснояружский район

По окраине села Колотиловка противник выпустил пять артснарядов. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме осколок от снаряда выбил окно. ⠀

Шебекинский горокруг

По селу Середа противник выпустил 15 миномётных снарядов, по хутору Мухин — семь, по Шебекино — четыре. Также в Шебекино с двух БПЛА сбросили четыре взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет. ⠀

Яковлевский горокруг

В районе города Строитель система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле.

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#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#СВО#Разрушения#Дроны-камикадзе#БПЛА#Взрывные устройства#Миномётные снаряды
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