Один человек пострадал, разрушены дома: ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый. Там зафиксировали четыре миномётных снаряда и 29 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал. Также нет и разрушений. По селу Тишанка противник выпустил один миномётный снаряд. Пострадавших нет. Но повреждения получили нежилой дом и подвод газопровода. Утечку газа устранили аварийные службы. Хутор Киселев противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Обошлось без последствий. ⠀