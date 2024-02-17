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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Белгородцев предупредили о визитах членов участковых избирательных комиссий

Белгородцев предупредили о визитах членов участковых избирательных комиссий

17 февраля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Члены комиссии сверят данные, а также расскажут о возможных способах участия в голосовании. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, с 17 февраля члены участковых избирательных комиссий будут посещать избирателей. Они будут рассказывать о возможных способах участия в голосовании, а также сверят данные.

В мэрии обратили внимание, что у каждого члена УИК будет синяя куртка с бейджем, а также документ, удостоверяющий личность. Подомовой обход в Белгороде будет продолжаться по 7 марта.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что жителям Белгородской области разрешат выбрать президента на дому. Данное решение приняли в ЦИК. Это касалось тех регионов, которые попадают под обстрелы ВСУ.

В сентябре прошлого года в регионе впервые применили электронное голосование.

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