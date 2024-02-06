Стало известно, почему в Белгородском госуниверситете отменили выборы ректора

В Минобрнауки добавили, что после внесения изменений в устав ректор назначается на срок до пяти лет. Выбирать будут из кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом университета и прошедших необходимую аттестацию. Теперь кандидатура Евгении Карловской проходит согласование в ведомстве.