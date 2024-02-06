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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Евгения Карловская

Стало известно, почему в Белгородском госуниверситете отменили выборы ректора

6 февраля 2024, 11:03
Фото: пресс-служба БелГУ
Евгения Карловская

Ректора НИУ «БелГУ» назначат приказом Минобрнауки РФ

Евгения Карловская может стать ректором НИУ «БелГУ» без традиционной процедуры выборов. Её могут назначить ректором приказом Минобрнауки. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».

Евгения Карловская может стать ректором НИУ «БелГУ» без традиционной процедуры выборов. Главу университета назначат приказом Минобрнауки РФ.

Как пояснили в издании, соответствующие изменения внесли в устав вуза и утвердили в упомянутом министерстве. Таким образом, официального назначения Карловской ждут уже в ближайшее время. Власти региона тем временем не считают отказ от выборов «экстраординарным шагом».

В сообществе вузов назвали назначение ректоров целесообразным для университетов, которые «получают мощную господдержку». Тем не менее там призывают этим не злоупотреблять и «уважать академические свободы».

В Минобрнауки добавили, что после внесения изменений в устав ректор назначается на срок до пяти лет. Выбирать будут из кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом университета и прошедших необходимую аттестацию. Теперь кандидатура Евгении Карловской проходит согласование в ведомстве.

Губернатор Вячеслав Гладков также высказался по теме и сообщил, что он «удовлетворён результатами работы и видит её в этой должности».

В сентябре прошлого года главы белгородских вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора НИУ «БелГУ».

Главы белгородских вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора БелГУ
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