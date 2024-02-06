Стало известно, почему в Белгородском госуниверситете отменили выборы ректора

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Евгения Карловская может стать ректором НИУ «БелГУ» без традиционной процедуры выборов. Главу университета назначат приказом Минобрнауки РФ.
Как пояснили в издании, соответствующие изменения внесли в устав вуза и утвердили в упомянутом министерстве. Таким образом, официального назначения Карловской ждут уже в ближайшее время. Власти региона тем временем не считают отказ от выборов «экстраординарным шагом».
В сообществе вузов назвали назначение ректоров целесообразным для университетов, которые «получают мощную господдержку». Тем не менее там призывают этим не злоупотреблять и «уважать академические свободы».
В Минобрнауки добавили, что после внесения изменений в устав ректор назначается на срок до пяти лет. Выбирать будут из кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом университета и прошедших необходимую аттестацию. Теперь кандидатура Евгении Карловской проходит согласование в ведомстве.
Губернатор Вячеслав Гладков также высказался по теме и сообщил, что он «удовлетворён результатами работы и видит её в этой должности».
В сентябре прошлого года главы белгородских вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора НИУ «БелГУ».