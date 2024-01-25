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Алексей Макаров

Завкафедрой вуза в Старом Осколе умер на рабочем месте: комиссия проводит проверку

25 января 2024, 12:58
Фото: sf.misis.ru
Алексей Макаров

Госинспекция труда проверит историю о смерти завкафедрой вуза в Старом Осколе

13 января в стенах СТИ НИТУ «МИСиС» на рабочем месте скончался заведующий кафедрой. О случившемся сообщили в региональную инспекцию труда. В причинах трагедии разберётся специальная комиссия.

13 января в вузе в Старом Осколе скоропостижно скончался заведующий кафедрой Алексей Макаров. Он умер на рабочем месте.

По данным областной инспекции труда, днём в тот день Макаров почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали для него скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

О случившейся трагедии известили ведомство. Последнее создало спецкомиссию по расследованию для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Алексей Макаров был кандидатом технических наук, имел звание доцента, работал заведующим кафедрой технологии и оборудования в металлургии и машиностроении им. В. Б. Крахта, деканом факультета металлургических и машиностроительных технологий Старооскольского филиала вуза.

Напомним, что в апреле 2023 года на 83-м году жизни скончался президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин. Параллельно он возглавлял Совет ректоров вузов Белгородской области.

Алексей МакаровАлексей Макаров
Алексей Макаров
Фото: sf.misis.ru
Президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин скончался на 83-м году жизни
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