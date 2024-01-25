Завкафедрой вуза в Старом Осколе умер на рабочем месте: комиссия проводит проверку

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
13 января в вузе в Старом Осколе скоропостижно скончался заведующий кафедрой Алексей Макаров. Он умер на рабочем месте.
По данным областной инспекции труда, днём в тот день Макаров почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали для него скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
О случившейся трагедии известили ведомство. Последнее создало спецкомиссию по расследованию для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Алексей Макаров был кандидатом технических наук, имел звание доцента, работал заведующим кафедрой технологии и оборудования в металлургии и машиностроении им. В. Б. Крахта, деканом факультета металлургических и машиностроительных технологий Старооскольского филиала вуза.
Напомним, что в апреле 2023 года на 83-м году жизни скончался президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин. Параллельно он возглавлял Совет ректоров вузов Белгородской области.