Умер бывший главный режиссёр БГАДТ им. Щепкина Алексей Литвин

Алексей Литвин дебютировал в драмтеатре Белгорода как режиссёр с пьесой Эдмона Ростана «Два Пьеро, или Белый ужин». Затем появился спектакль «Четвёртый стул, или Вдова» по произведениям Тонино Гуэрры, после он поставил спектакли большой формы — «Таланты и поклонники» А. Островского, «Кабала святош» М. Булгакова, «Старший сын» А. Вампилова, «Дальше — тишина» В. Дельмара.