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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Умер бывший главный режиссёр БГАДТ им. Щепкина Алексей Литвин

Сегодня, 15:07
Фото: сайт БГАДТ им. Щепкина
Театральному режиссёру было 60 лет. О его смерти сообщает ТАСС. Алексей Литвин был главным режиссёром белгородского драмтеатра с 1996 по 1998 год.

В Москве скончался режиссёр, сценарист, педагог Алексей Литвин. Ему было 60 лет. Умер артист из-за продолжительной болезни. 

В 1993 году Алексей Литвин окончил режиссерский факультет ГИТИСа, затем работал в Израиле, в 1993–1996 годах — преподавал в РАТИ и Международном институте актёра во Франции. 

С 1996 по 1998 годы Алексей Литвин был главным режиссёром Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина.

О смерти режиссёра сообщили и в соцсетях БГАДТ: «Алексей Анатольевич беззаветно любил театр и умел заразить этой любовью всех окружающих. <…> В своё время именно его спектакли, наряду со спектаклями Михаила Мокеева, Алексея Гирбы, положили начало новому витку в жизни и творчестве белгородской драмы».

Алексей Литвин дебютировал в драмтеатре Белгорода как режиссёр с пьесой Эдмона Ростана «Два Пьеро, или Белый ужин». Затем появился спектакль «Четвёртый стул, или Вдова» по произведениям Тонино Гуэрры, после он поставил спектакли большой формы — «Таланты и поклонники» А. Островского, «Кабала святош» М. Булгакова, «Старший сын» А. Вампилова, «Дальше — тишина» В. Дельмара.

За свою жизнь он написал более 20 пьес и сценических версий.

Фото: сайт БГАДТ им. Щепкина
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#Анастасия Афанасенко#Общество#Белгород#Умер#Режиссёр#Бгадт им. щепкина
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