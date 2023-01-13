Умер бывший главный режиссёр БГАДТ им. Щепкина Алексей Литвин

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Москве скончался режиссёр, сценарист, педагог Алексей Литвин. Ему было 60 лет. Умер артист из-за продолжительной болезни.
В 1993 году Алексей Литвин окончил режиссерский факультет ГИТИСа, затем работал в Израиле, в 1993–1996 годах — преподавал в РАТИ и Международном институте актёра во Франции.
С 1996 по 1998 годы Алексей Литвин был главным режиссёром Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина.
О смерти режиссёра сообщили и в соцсетях БГАДТ: «Алексей Анатольевич беззаветно любил театр и умел заразить этой любовью всех окружающих. <…> В своё время именно его спектакли, наряду со спектаклями Михаила Мокеева, Алексея Гирбы, положили начало новому витку в жизни и творчестве белгородской драмы».
Алексей Литвин дебютировал в драмтеатре Белгорода как режиссёр с пьесой Эдмона Ростана «Два Пьеро, или Белый ужин». Затем появился спектакль «Четвёртый стул, или Вдова» по произведениям Тонино Гуэрры, после он поставил спектакли большой формы — «Таланты и поклонники» А. Островского, «Кабала святош» М. Булгакова, «Старший сын» А. Вампилова, «Дальше — тишина» В. Дельмара.
За свою жизнь он написал более 20 пьес и сценических версий.