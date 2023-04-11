Президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин скончался на 83-м году жизни

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
В 82 года умер президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин. В 2000 году Гридчин стал ректором технологического университета, а с 2010 года был президентом вуза и главой Совета ректоров Белгородской области.
Анатолий Гридчин — доктор технических наук, профессор, член Международной академии минеральных ресурсов, заслуженный работник высшей школы РФ, а также почётный гражданин не только Белгорода, но и других городов региона.
Как пишет глава Корочанского района Николай Нестеров, президент БГТУ был целеустремлённым человеком с высокой самоотдачей. После окончания школы в Корочанском районе он работал слесарем. Позже поступил в Харьковский автодорожный институт.
Также он был начальником дорожно-строительного управления в Белгороде. В 1990 году Гридчин стал председателем городского Совета народных депутатов, а в 1993 году — заместителем главы администрации Белгородской области.
Анатолий Митрофанович является автором более 250 научных работ. Родным и близким выражают соболезнования по поводу его смерти.