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Президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин скончался на 83-м году жизни

11 апреля 2023, 08:17
Фото: страница Николая Нестерова в ВК
Анатолий Гридчин
В 2000 году Гридчин стал ректором технологического университета. С 2010 года он был президентом вуза и параллельно возглавлял Совет ректоров вузов Белгородской области.

В 82 года умер президент БГТУ им. Шухова Анатолий Гридчин. В 2000 году Гридчин стал ректором технологического университета, а с 2010 года был президентом вуза и главой Совета ректоров Белгородской области.

Анатолий Гридчин — доктор технических наук, профессор, член Международной академии минеральных ресурсов, заслуженный работник высшей школы РФ, а также почётный гражданин не только Белгорода, но и других городов региона.

Как пишет глава Корочанского района Николай Нестеров, президент БГТУ был целеустремлённым человеком с высокой самоотдачей. После окончания школы в Корочанском районе он работал слесарем. Позже поступил в Харьковский автодорожный институт.

Также он был начальником дорожно-строительного управления в Белгороде. В 1990 году Гридчин стал председателем городского Совета народных депутатов, а в 1993 году — заместителем главы администрации Белгородской области.

Анатолий Митрофанович является автором более 250 научных работ. Родным и близким выражают соболезнования по поводу его смерти.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Анатолий гридчин#Бгту#Общество#Смерть
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