Главы белгородских вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора БелГУ

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Руководство белгородских вузов поддержало кандидатуру Евгении Карловской на должность ректора НИУ «БелГУ». И. о. ректора университета поблагодарила коллег за доверие и назвала это важной составляющей успешной работы.
«Признательна ректорам вузов региона, поддержавшим мою кандидатуру на должность ректора Белгородского государственного университета. Доверие коллег и партнёров — очень важная составляющая успешной работы», — пишет Карловская в своём Telegram-канале.
20 марта стало известно, что должность ректора БелГУ покинул Олег Полухин. Ректором он стал в 2012 году. Руководил вузом предыдущий ректор более десяти лет.
Тогда же стало известно, что исполнять обязанности руководителя университета будет Евгения Карловская. Ранее она работала проректором Тихоокеанского университета в Хабаровском крае.