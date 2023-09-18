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Евгения Карловская

Главы белгородских вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора БелГУ

18 сентября 2023, 08:16
Фото: Telegram-канал Евгении Карловской
Евгения Карловская
И. о. ректора Белгородского госуниверситета поблагодарила коллег. Их доверие она назвала важной составляющей в успешной работе. Об этом Евгения Карловская написала в своём Telegram-канале.

Руководство белгородских вузов поддержало кандидатуру Евгении Карловской на должность ректора НИУ «БелГУ». И. о. ректора университета поблагодарила коллег за доверие и назвала это важной составляющей успешной работы.

«Признательна ректорам вузов региона, поддержавшим мою кандидатуру на должность ректора Белгородского государственного университета. Доверие коллег и партнёров — очень важная составляющая успешной работы», — пишет Карловская в своём Telegram-канале.

20 марта стало известно, что должность ректора БелГУ покинул Олег Полухин. Ректором он стал в 2012 году. Руководил вузом предыдущий ректор более десяти лет.

Тогда же стало известно, что исполнять обязанности руководителя университета будет Евгения Карловская. Ранее она работала проректором Тихоокеанского университета в Хабаровском крае.

Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»
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#Белгородская область#БелГУ#Ректор#Образование#Новости Белгорода#Вуз#Белгород#Наталья Корявых#Евгения Карловская
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