В Белгороде пока не решили, как обезопасить стеклянные фасады магазинов

Накануне в ходе прямого эфира у губернатора Вячеслава Гладкова поинтересовались, что делать со стеклянными фасадами магазинов. Дело в том, что в них зачастую находится много людей, но ни продавцы, ни посетили ничем не защищены. Белгородка обратилась к главе региона и предложила закладывать окна торговых точек мешками с песком.