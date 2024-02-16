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Укрепления у ТЦ в Белгороде

В Белгороде пока не решили, как обезопасить стеклянные фасады магазинов

16 февраля 2024, 11:10
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Укрепления у ТЦ в Белгороде

Мэрия Белгорода прорабатывает вопрос безопасности стеклянных фасадов магазинов

Пока не ясно, как будут обеспечивать безопасность стеклянных фасадов магазинов в Белгороде. Этим вопросом приходится заниматься мэрии и владельцам торговых точек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

В Белгороде пока не решили, как обезопасить стеклянные фасады магазинов. Этим вопросом придётся озаботиться мэрии и владельцам торговых точек.

Накануне в ходе прямого эфира у губернатора Вячеслава Гладкова поинтересовались, что делать со стеклянными фасадами магазинов. Дело в том, что в них зачастую находится много людей, но ни продавцы, ни посетили ничем не защищены. Белгородка обратилась к главе региона и предложила закладывать окна торговых точек мешками с песком.

Гладков согласился с горожанкой о необходимости подобного решения и сообщил, что мэр города Валентин Демидов уже встречался с владельцами магазинов по этому вопросу. Однако с реализацией могут возникнуть сложности. Заложить торговые точки, где больше одного этажа, затруднительно.

Есть магазины высотой три, четыре этажа. Да даже два этажа заложить песком или железобетонными блоками полностью невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона отметил, что можно заложить периметр частично. Однако проблемы могут возникнуть и с этим. Яркий пример — ситуация с автобусными остановками. Гладков добавил, что работу по поводу безопасности магазинов должны продолжить ускоренными темпами.

Накануне, когда Белгород подвергся обстрелу ВСУ, один из прилётов пришёлся на здание торгового центра на улице Плеханова. В здании выбило окна и повредило фасад. В результате атаки около ТЦ погибли люди.

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