Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Белгороде пока не решили, как обезопасить стеклянные фасады магазинов. Этим вопросом придётся озаботиться мэрии и владельцам торговых точек.
Накануне в ходе прямого эфира у губернатора Вячеслава Гладкова поинтересовались, что делать со стеклянными фасадами магазинов. Дело в том, что в них зачастую находится много людей, но ни продавцы, ни посетили ничем не защищены. Белгородка обратилась к главе региона и предложила закладывать окна торговых точек мешками с песком.
Гладков согласился с горожанкой о необходимости подобного решения и сообщил, что мэр города Валентин Демидов уже встречался с владельцами магазинов по этому вопросу. Однако с реализацией могут возникнуть сложности. Заложить торговые точки, где больше одного этажа, затруднительно.
Есть магазины высотой три, четыре этажа. Да даже два этажа заложить песком или железобетонными блоками полностью невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона отметил, что можно заложить периметр частично. Однако проблемы могут возникнуть и с этим. Яркий пример — ситуация с автобусными остановками. Гладков добавил, что работу по поводу безопасности магазинов должны продолжить ускоренными темпами.
Накануне, когда Белгород подвергся обстрелу ВСУ, один из прилётов пришёлся на здание торгового центра на улице Плеханова. В здании выбило окна и повредило фасад. В результате атаки около ТЦ погибли люди.