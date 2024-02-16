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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Автобус

У четырёх белгородских автобусов изменилось расписание

16 февраля 2024, 10:33
Фото: 1MI
Автобус

Пассажиров автобусов в Белгороде предупредили об изменении расписания

Расписание планируется поменять на нескольких маршрутах. Нововведения действуют с 15 февраля. Подробности сообщили в группе Организатора пассажирских перевозок Белгородской области.
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Автобус

С 15 февраля в Белгородской агломерации изменилось расписание общественного транспорта на нескольких маршрутах. Корректировки коснулись автобусов №101, 112, 113, 223А.

Организатор пассажирских перевозок отметил, что изменения внесли, основываясь на пожеланиях пассажиров маршрутов. Точное расписание можно посмотреть здесь.

Ранее белгородцам порекомендовали скачать специальное приложение для отслеживания местонахождения автобусов.

Напомним, что у водителей автобусов теперь есть регламент действий при обстреле. Они должны остановить автобус, сообщить пассажирам о необходимости проследовать в безопасное место и помочь выйти инвалидам, раненым и пожилым людям. После того, как обстрел завершится, пассажиры могут продолжить путь на том же автобусе: ещё раз платить за проезд, если он уже был оплачен, белгородцы не должны.

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#Общество#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Расписание автобусов#Александра Склярова
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