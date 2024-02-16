У четырёх белгородских автобусов изменилось расписание

Напомним, что у водителей автобусов теперь есть регламент действий при обстреле. Они должны остановить автобус, сообщить пассажирам о необходимости проследовать в безопасное место и помочь выйти инвалидам, раненым и пожилым людям. После того, как обстрел завершится, пассажиры могут продолжить путь на том же автобусе: ещё раз платить за проезд, если он уже был оплачен, белгородцы не должны.