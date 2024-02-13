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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Автобус

Настойка пустырника и конспект по истории России: что белгородцы забывают в автобусах

13 февраля 2024, 10:15
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцам напомнили об оставленных в автобусах вещах

В автобусах находят забытые вещи. Их фото публикуют в Сети, чтобы найти владельцев. В последнее время горожане часто забывают перчатки и варежки, однако находят в автобусах и более интересные забытые вещи. Фотографии выложили в группе ЕТК.

В автобусах продолжают находить вещи, забытые пассажирами. В последнее время белгородцы часто оставляют перчатки или варежки, но есть и более интересные находки. Фотографии «потеряшек» публикует ЕТК, чтобы напомнить владельцам об оставленных вещах.

Среди необычных находок — паспорт, студенческий пропуск. Многие белгородцы забывают кардхолдеры со своими картами. Зачастую пассажиры оставляют в автобусах рюкзаки и пакеты.

Ещё из интересного — забытые пассатижи, очки, различные игрушки, ключи и телефоны. Нашёлся в одном из автобусов даже DVD-диск. Были среди потеряшек медаль, рыболовная сетка, школьные тетради, настойка пустырника, конспект по истории России и ряд других вещей.

Если вы что-то забыли в автобусе, то можно связаться с представителями ЕТК. Сообщить о потерянных вещах можно на сайте в разделе «Для пассажиров — Обратная связь».

Ранее Бел.Ру уже публиковало список вещей, которые горожане потеряли в автобусах. Среди них были пакет с килькой, кошелёк «Наруто», Новый завет и Псалтырь.

Потерянные в автобусах вещиПотерянные в автобусах вещи
Потерянные в автобусах вещиПотерянные в автобусах вещи
Потерянные в автобусах вещиПотерянные в автобусах вещи
Потерянные в автобусах вещиПотерянные в автобусах вещи
Потерянные в автобусах вещиПотерянные в автобусах вещи
Потерянные в автобусах вещи
Фото: ЕТК
Пакет с килькой, Псалтырь и кошелёк «Наруто»: что белгородцы забывают в автобусах
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#Город#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Пассажирский транспорт#Белгород#Наталья Корявых#ЕТК#Забытые вещи
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