Настойка пустырника и конспект по истории России: что белгородцы забывают в автобусах

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В автобусах продолжают находить вещи, забытые пассажирами. В последнее время белгородцы часто оставляют перчатки или варежки, но есть и более интересные находки. Фотографии «потеряшек» публикует ЕТК, чтобы напомнить владельцам об оставленных вещах.
Среди необычных находок — паспорт, студенческий пропуск. Многие белгородцы забывают кардхолдеры со своими картами. Зачастую пассажиры оставляют в автобусах рюкзаки и пакеты.
Ещё из интересного — забытые пассатижи, очки, различные игрушки, ключи и телефоны. Нашёлся в одном из автобусов даже DVD-диск. Были среди потеряшек медаль, рыболовная сетка, школьные тетради, настойка пустырника, конспект по истории России и ряд других вещей.
Если вы что-то забыли в автобусе, то можно связаться с представителями ЕТК. Сообщить о потерянных вещах можно на сайте в разделе «Для пассажиров — Обратная связь».
Ранее Бел.Ру уже публиковало список вещей, которые горожане потеряли в автобусах. Среди них были пакет с килькой, кошелёк «Наруто», Новый завет и Псалтырь.