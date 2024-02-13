Настойка пустырника и конспект по истории России: что белгородцы забывают в автобусах

Белгородцам напомнили об оставленных в автобусах вещах

В автобусах находят забытые вещи. Их фото публикуют в Сети, чтобы найти владельцев. В последнее время горожане часто забывают перчатки и варежки, однако находят в автобусах и более интересные забытые вещи. Фотографии выложили в группе ЕТК.