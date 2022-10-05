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Пакет с килькой, Псалтырь и кошелёк «Наруто»: что белгородцы забывают в автобусах

5 октября 09:03
Фото: 1MI
Единая транспортная компания обновила список вещей, которые пассажиры теряют в автобусах. Горожане забывают одежду, смартфоны, зонты. Есть и более необычные находки.

Белгородцы продолжают забывать в автобусах свои вещи. Так, в период с 29 августа по 2 октября в общественном транспорте ЕТК обнаружили головные уборы, очки, обувь, рюкзаки, зонты, кошельки.

В этом списке есть и более необычные вещи. Например, горожане умудрились забыть пакет с килькой и Новый Завет с Псалтырем. Полный список можно увидеть ниже.

Обратиться по вопросу возврата вещей можно по номеру круглосуточной горячей линии 8 (800) 200-60-34, на сайте ЕТК в разделе «Для пассажиров — Обратная связь», по телефону приёмной ЕТК 8 (4722) 218-170.

Список найденных вещей:

  • футляр-зарядка от беспроводных наушников,
  • пакет FIX PRICE,
  • пакет с личными вещами,
  • смартфон Xiomi Redmi,
  • визитница чёрная кожаная,
  • кепка бежевая,
  • фирменный белый пакет магазина Chilly,
  • фирменный пакет розовый «Магнит Косметик»,
  • солнечные очки чёрные,
  • пакет «Магнит» с обувью,
  • кошелёк «Наруто»,
  • сумка для обуви красная,
  • чёрный пакет с килькой,
  • ведро с пакетом,
  • чёрные кроссовки,
  • голубой рюкзак с миньонами,
  • кошелёк коричневый,
  • шапка девичья розовая,
  • шапка детская вязанная с бубоном,
  • Новый завет + Псалтырь,
  • складной зонт в горошек,
  • куртка коричневая,
  • зонт чёрный складной,
  • папка с документами розовая,
  • чёрная шапка,
  • серая кепка,
  • голубая шапка,
  • белый пакет с тетрадями,
  • пакет с кедами,
  • два чёрных мешка для обуви,
  • рюкзак чёрный «Рональдо»,
  • пакет с килькой,
  • пакет с красными кроссовками,
  • комплект детский шапка и снуд,
  • зонт складной серо-голубой,
  • сумка для обуви с надписями,
  • рюкзак серо-коричневый,
  • сертификат об обучении.
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#Город#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Белгород#ЕТК#Вещи#Находки#Инна Рогова
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