Пакет с килькой, Псалтырь и кошелёк «Наруто»: что белгородцы забывают в автобусах

Белгородцы продолжают забывать в автобусах свои вещи. Так, в период с 29 августа по 2 октября в общественном транспорте ЕТК обнаружили головные уборы, очки, обувь, рюкзаки, зонты, кошельки.
В этом списке есть и более необычные вещи. Например, горожане умудрились забыть пакет с килькой и Новый Завет с Псалтырем. Полный список можно увидеть ниже.
Обратиться по вопросу возврата вещей можно по номеру круглосуточной горячей линии 8 (800) 200-60-34, на сайте ЕТК в разделе «Для пассажиров — Обратная связь», по телефону приёмной ЕТК 8 (4722) 218-170.
Список найденных вещей: