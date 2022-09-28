Жена водителя ЕТК в Белгороде считает, что её муж не должен был получить повестку

В Белгороде в рамках частичной мобилизации повестку вручили 43-летнему водителю ЕТК. Его жена уверена, что её выдали необоснованно. Теперь белгородка опасается ещё и за 18-летнего сына, который учится очно в БелГУ.
По словам женщины, её муж — старший сержант, под мобилизацию попасть не должен. Она уточнила, что мужчине 43 года, в боевых действиях он никогда не участвовал. Кроме того, у него есть проблемы с давлением. О них он предупредил сотрудников военкомата. Однако белгородцу выдали новую повестку и сказали явиться 28 сентября.
У семейной пары есть сын. Он не подлежит призыву как студент-очник, однако белгородка переживает и за него. Редакция направила запрос по ситуации в областное правительство.
Подобные случаи происходили в Белгороде и ранее. В частности, пытались призвать парня с одной почкой. Он также известил военкомат о своей патологии, однако его медицинскую справку посчитали фальшивой.