Жена водителя ЕТК в Белгороде считает, что её муж не должен был получить повестку

По словам женщины, её муж — старший сержант, под мобилизацию попасть не должен. Она уточнила, что мужчине 43 года, в боевых действиях он никогда не участвовал. Кроме того, у него есть проблемы с давлением. О них он предупредил сотрудников военкомата. Однако белгородцу выдали новую повестку и сказали явиться 28 сентября.