ЕТК подала в суд на пристава из-за истории с упавшей пассажиркой

В Арбитражный суд Белгородской области обратилась Единая транспортная компания. Организация подала иск к судебному приставу — исполнителю «об оспаривании постановлений, действий (бездействия)».
Других деталей на сайте суда не указано. Известно лишь, что ЕТК подала заявление 19 сентября, а через два дня его вернули.
В банке данных исполнительных производств на сайте ФССП указано, что на Единую транспортную компанию заведено исполнительное производство. Поводом стали «иные взыскания» в пользу физлиц в размере 151,8 тыс. рублей.
Эту сумму ЕТК постановили выплатить пассажирке автобуса. Данное решение ранее вынес Свердловский районный суд Белгорода. Известно, что в июне 2021 года в Северном пассажирка «ЛиАЗа» упала из-за резкого торможения автобуса. Медики оценили причинённый её здоровью вред как средней тяжести.
Женщина требовала от ЕТК 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд постановил взыскать с компании-перевозчика 150 тыс. рублей, а также расходы по оформлению доверенности в 1,8 тыс. рублей.