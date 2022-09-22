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ЕТК подала в суд на пристава из-за истории с упавшей пассажиркой

22 сентября 12:47
Фото: Bel.ru
Единая транспортная компания обратилась с иском «об оспаривании постановлений, действий (бездействия)» пристава-исполнителя. Известно, что ЕТК должна была заплатить 151,8 тыс. рублей. Поводом стала история с упавшей в автобусе пассажиркой.

В Арбитражный суд Белгородской области обратилась Единая транспортная компания. Организация подала иск к судебному приставу — исполнителю «об оспаривании постановлений, действий (бездействия)».

Других деталей на сайте суда не указано. Известно лишь, что ЕТК подала заявление 19 сентября, а через два дня его вернули.

В банке данных исполнительных производств на сайте ФССП указано, что на Единую транспортную компанию заведено исполнительное производство. Поводом стали «иные взыскания» в пользу физлиц в размере 151,8 тыс. рублей.

Эту сумму ЕТК постановили выплатить пассажирке автобуса. Данное решение ранее вынес Свердловский районный суд Белгорода. Известно, что в июне 2021 года в Северном пассажирка «ЛиАЗа» упала из-за резкого торможения автобуса. Медики оценили причинённый её здоровью вред как средней тяжести.

Женщина требовала от ЕТК 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд постановил взыскать с компании-перевозчика 150 тыс. рублей, а также расходы по оформлению доверенности в 1,8 тыс. рублей.

 

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#Инна Рогова#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#ЕТК#Приставы#Арбитражный суд#Автобус#Компенсация
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