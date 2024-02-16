Дома подтопило в Белгородской области из-за растаявшего снега

В ГУ МЧС отчитались и о пожарах, которые произошли в регионе за последнее время, а также о происшествии на воде. В Белгороде сотрудники местного управления ГОЧС на Везёлке спасли троих человек, провалившихся под лёд. В селе Кошлаково Шебекинского горокруга огонь уничтожил парилку бани. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность печи.