Дома подтопило в Белгородской области из-за растаявшего снега

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В результате быстрого таяния снега несколько домов подтопило в Белгородской области. Накануне в региональном ГУ МЧС сообщили о подтоплении четырёх домовладений в Валуйках и Ровеньках. Как сообщалось, на места направили сотрудников пожарно-спасательных частей на резервной технике для оказания помощи в откачке воды.
Сегодня в управлении сообщили о подтоплении ещё четырёх домов в Валуйках и Масловой Пристани в Шебекинском округе. На места также отправили спасателей и сотрудников МБУ «Валуйское Благоустройство».
В ГУ МЧС отчитались и о пожарах, которые произошли в регионе за последнее время, а также о происшествии на воде. В Белгороде сотрудники местного управления ГОЧС на Везёлке спасли троих человек, провалившихся под лёд. В селе Кошлаково Шебекинского горокруга огонь уничтожил парилку бани. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность печи.
За прошедшие сутки на территории региона зафиксировали пять пожаров. Возгорания зафиксировали в жилом доме, гараже, автомобиле, надворной постройке и в мусорном контейнере.
Напомним, в Томаровке Яковлевского округа на днях во время пожара погибла местная жительница. Возгорание произошло в квартире трёхэтажного дома.