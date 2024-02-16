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Подтопление

Дома подтопило в Белгородской области из-за растаявшего снега

16 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI
Подтопление
Из-за того, что в Белгородской области быстро растаял снег, в нескольких населённых пунктах зафиксировали подтопления домов. Сотрудникам МЧС пришлось откачивать воду. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате быстрого таяния снега несколько домов подтопило в Белгородской области. Накануне в региональном ГУ МЧС сообщили о подтоплении четырёх домовладений в Валуйках и Ровеньках. Как сообщалось, на места направили сотрудников пожарно-спасательных частей на резервной технике для оказания помощи в откачке воды.

Сегодня в управлении сообщили о подтоплении ещё четырёх домов в Валуйках и Масловой Пристани в Шебекинском округе. На места также отправили спасателей и сотрудников МБУ «Валуйское Благоустройство».

В ГУ МЧС отчитались и о пожарах, которые произошли в регионе за последнее время, а также о происшествии на воде. В Белгороде сотрудники местного управления ГОЧС на Везёлке спасли троих человек, провалившихся под лёд. В селе Кошлаково Шебекинского горокруга огонь уничтожил парилку бани. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность печи.

За прошедшие сутки на территории региона зафиксировали пять пожаров. Возгорания зафиксировали в жилом доме, гараже, автомобиле, надворной постройке и в мусорном контейнере.

Напомним, в Томаровке Яковлевского округа на днях во время пожара погибла местная жительница. Возгорание произошло в квартире трёхэтажного дома.

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#Общество#Белгородская область#Возгорания#Подтопление#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг
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