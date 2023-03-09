Под Белгородом затопило несколько улиц

Весна со всеми её проявлениями пришла в Шопино. На некоторых улицах в населённом пункте образовались реки. Некоторые жители жалуются в комментариях на странице губернатора в соцсети, что не могут попасть в дома. Ущерб ещё предстоит подсчитать.