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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Под Белгородом затопило несколько улиц

9 марта 2023, 14:45
Фото: Зоя Фесенко в ВК
Весна со всеми её проявлениями пришла в Шопино. На некоторых улицах в населённом пункте образовались реки. Некоторые жители жалуются в комментариях на странице губернатора в соцсети, что не могут попасть в дома. Ущерб ещё предстоит подсчитать.

Несколько улиц затапливает в селе Шопино Яковлевского горокруга. На это губернатору Вячеславу Гладкову пожаловались белгородцы в комментариях.

Затопило улицы Пермская и Любимая. Вода добралась до фасадов жилых домов. Жителям ещё предстоит подсчитать причинённый ущерб. Видео с места событий опубликовала местная жительница.

Ей успел ответить глава горокруга Олег Медведев. Он заявил, что в село направят специалистов.

«После проведения обследования [гидравлического — прим. ред.] при подтверждении эффективности устройства инженерной коммуникации (ливневой канализации) будет рассмотрен вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации», — написал Медведев.

Видео: Зоя Фесенко ВК

Напомним, в низине села Пуляевка Белгородского района ранее затопило двухэтажный жилой дом из-за растаявшего снега. Помогать жителям пришлось сотрудникам МЧС.

Растаявший снег затопил жилой дом под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Ливнёвки#Потоп#Паводки#Общество#Шопино#Видео
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