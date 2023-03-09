Под Белгородом затопило несколько улиц

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Несколько улиц затапливает в селе Шопино Яковлевского горокруга. На это губернатору Вячеславу Гладкову пожаловались белгородцы в комментариях.
Затопило улицы Пермская и Любимая. Вода добралась до фасадов жилых домов. Жителям ещё предстоит подсчитать причинённый ущерб. Видео с места событий опубликовала местная жительница.
Ей успел ответить глава горокруга Олег Медведев. Он заявил, что в село направят специалистов.
«После проведения обследования [гидравлического — прим. ред.] при подтверждении эффективности устройства инженерной коммуникации (ливневой канализации) будет рассмотрен вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации», — написал Медведев.
Напомним, в низине села Пуляевка Белгородского района ранее затопило двухэтажный жилой дом из-за растаявшего снега. Помогать жителям пришлось сотрудникам МЧС.