Растаявший снег затопил жилой дом под Белгородом

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Двухэтажный дом, расположенный в низине села Пуляевка Белгородского района, подтопило талыми водами. Под воду ушли двор, подвал и даже первый этаж.
Спасать владельцев от растаявшего снега пришлось сотрудникам МЧС.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году из-за паводков в воде оказались 4589 жилых домов.
К слову, талые воды приносят проблемы не только жителям частных домов, но и многоквартирных. Так, протекающая крыша в многоквартирном доме Старого Оскола привела к короткому замыканию и возгоранию щитка в подъезде.