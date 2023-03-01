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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Растаявший снег затопил жилой дом под Белгородом

1 марта 2023, 06:42
Фото: МЧС по Белгородской области
В воде оказался частный дом в селе Пуляевка. На помощь жителям пришли сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе управления.
Сюжет
МЧС

Двухэтажный дом, расположенный в низине села Пуляевка Белгородского района, подтопило талыми водами. Под воду ушли двор, подвал и даже первый этаж.

Спасать владельцев от растаявшего снега пришлось сотрудникам МЧС.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году из-за паводков в воде оказались 4589 жилых домов.

К слову, талые воды приносят проблемы не только жителям частных домов, но и многоквартирных. Так, протекающая крыша в многоквартирном доме Старого Оскола привела к короткому замыканию и возгоранию щитка в подъезде.

Фото: МЧС по Белгородской области
Протекающая крыша не даёт спокойно жить старооскольцам
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#Ольга Аксёнова#Паводки#Таяние снега#Подтопление#Дом#Общество#МЧС#Белгородская область#Пуляевка#Белгородский район
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