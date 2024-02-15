В Белгород привезли 20 новых систем оповещения

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В 2024 году в Белгородской области выделили 100 млн рублей на усиление технического обеспечения системы оповещения в муниципалитетах. Эти средства взяли из расходной части областного бюджета.
Кроме этого, ещё 250 млн рублей выделили региону из резервного фонда федерального правительства. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Белгородская область уже заключила частичные контракты и начала получать оборудование. Так, в Белгород привезли 20 единиц устройств. В ближайшее время в регион привезут ещё 23 устройства, которые сразу начнут устанавливать в необходимых местах.
Напомним, что мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в 2024 году планируется обеспечить сиренами стопроцентный охват города благодаря установке 47 новых технических устройств для оповещения населения. На закупку 43 устройств в Белгороде выделили почти 30 млн рублей.