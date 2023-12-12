Белгородцы попросили наладить систему оповещения об остановках в автобусах

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Жительница Белгорода попросила Вячеслава Гладкова наладить систему оповещения в автобусах: «Необходимо объявлять об остановках в автобусах. Или пустите бегущую строку вместе с рекламой».
Глава региона объяснил, что извещение пассажиров в общественном транспорте сформировано через систему ГЛОНАСС, но в связи с оперативной обстановкой прерывается подача сигнала.
Сейчас ищем решение проблемы. В автобусах у водителей нет микрофонов. Если их ставить, то это достаточно большие затраты. Нужно разбирать автобус, динамики. Специалисты говорят, что решение уже есть. Да, придётся какое-то количество денег потратить, но постараемся сделать.
Вячеслав Гладков