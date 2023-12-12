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Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Белгородцы попросили наладить систему оповещения об остановках в автобусах

Белгородцы попросили наладить систему оповещения об остановках в автобусах

12 декабря 2023, 18:16
Фото: 1MI
Губернатор объяснил, что проблема возникла из-за сбоев системы ГЛОНАСС.

Жительница Белгорода попросила Вячеслава Гладкова наладить систему оповещения в автобусах: «Необходимо объявлять об остановках в автобусах. Или пустите бегущую строку вместе с рекламой».

Глава региона объяснил, что извещение пассажиров в общественном транспорте сформировано через систему ГЛОНАСС, но в связи с оперативной обстановкой прерывается подача сигнала.

Сейчас ищем решение проблемы. В автобусах у водителей нет микрофонов. Если их ставить, то это достаточно большие затраты. Нужно разбирать автобус, динамики. Специалисты говорят, что решение уже есть. Да, придётся какое-то количество денег потратить, но постараемся сделать.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Автобусы#Система оповещения#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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