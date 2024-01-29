На системы оповещения в Белгороде потратят почти 30 млн рублей

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Управление ГОЧС города Белгорода ищет подрядчика, который выполнит поставку, монтаж и пусконаладочные работы устройств системы оповещения. Город планирует закупить 43 устройства. Начальная цена контракта составляет 29 млн 990 тыс. 614 рублей. Исполнителя контракта определят 7 февраля.
Согласно документам, это будет система звукового оповещения в комплекте с рупорными громкоговорителями. В устройствах должен быть доступен режим сирен и речи. Товар должен быть новым.
Помимо поставки систем, подрядчик должен настроить звуковое оповещение, подключить к сети передачи данных, интегрировать систему в действующую региональную и муниципальную системы, провести испытание работоспособности оборудования. Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 июля 2024 года.
Напомним, что за год в городе планируется установить 47 дополнительных систем оповещения. Сейчас в областном центре работает 54 сирены. Ранее после очередной проверки работы сирен в правительство поступило 800 обращений от жителей области. Сирену услышали не все.