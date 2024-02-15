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В Белгород отправили врачей из Москвы для помощи раненым

Раненным при обстреле белгородцам помогут московские врачи

15 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI

В Белгород отправили врачей из Москвы для помощи раненым

Московские врачи отправились в Белгород, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим, сообщили журналисты ТАСС. В настоящий момент ранены 17 человек, в числе которых четверо детей. При обстреле погибли шестеро белгородцев, один из которых скончался на операционном столе.
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Медики

В Минздраве РФ сообщили, что направили врачей федеральных центров в Белгород, чтобы помочь пострадавшим при атаке ВСУ. Бригаду медиков отправили по поручению главы министерства Михаила Мурашко, отметил его помощник Алексей Кузнецов.

На данный момент известно о шести погибших в результате атаки. Среди них — четырёхмесячный ребёнок, с которым бабушка гуляла в момент атаки. Ещё один мужчина скончался не операционном столе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 17 раненых, в числе которых четверо детей.

Ранее сообщалось о 15 госпитализированных, восемь из них находились в реанимации. На данный момент известно, что в тяжёлом состоянии находятся шестеро человек.

Отметим, что федеральных врачей отправляли на помощь пострадавшим при обстреле Белгорода 30 декабря. Тогда многих детей и взрослых пришлось госпитализировать в Москву.

Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось
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#Белгородская область#Происшествия#Медики#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 15 февраля
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