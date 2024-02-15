Раненным при обстреле белгородцам помогут московские врачи

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Минздраве РФ сообщили, что направили врачей федеральных центров в Белгород, чтобы помочь пострадавшим при атаке ВСУ. Бригаду медиков отправили по поручению главы министерства Михаила Мурашко, отметил его помощник Алексей Кузнецов.
На данный момент известно о шести погибших в результате атаки. Среди них — четырёхмесячный ребёнок, с которым бабушка гуляла в момент атаки. Ещё один мужчина скончался не операционном столе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 17 раненых, в числе которых четверо детей.
Ранее сообщалось о 15 госпитализированных, восемь из них находились в реанимации. На данный момент известно, что в тяжёлом состоянии находятся шестеро человек.
Отметим, что федеральных врачей отправляли на помощь пострадавшим при обстреле Белгорода 30 декабря. Тогда многих детей и взрослых пришлось госпитализировать в Москву.