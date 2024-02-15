Раненным при обстреле белгородцам помогут московские врачи

В Белгород отправили врачей из Москвы для помощи раненым

Московские врачи отправились в Белгород, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим, сообщили журналисты ТАСС. В настоящий момент ранены 17 человек, в числе которых четверо детей. При обстреле погибли шестеро белгородцев, один из которых скончался на операционном столе.