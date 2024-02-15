Число пострадавших от мощной атаки на Белгород до сих пор не могут уточнить

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Число пострадавших при обстреле Белгорода до сих пор не могут уточнить, пишут федеральные ТАСС и «Коммерсант». Медики везут раненых в больницы.
Telegram-канал «112» утверждает, что количество пострадавших выросло до 19. Источник сообщает, что погибли пятеро, причём двое из них — дети.
Официальной информации до сих пор не было.
В Минобороны ранее уточнили, что Белгород вновь атаковали «Вампирами». Уничтожено 14 реактивных снарядов.