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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:12

Скорая помощь

Число пострадавших от мощной атаки на Белгород до сих пор не могут уточнить

15 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Скорая помощь

Медики доставляют пострадавших в больницы после обстрела Белгорода

В Сети появляются разные данные о числе раненых после обстрела Белгорода. Федеральные СМИ пишут, что количество пострадавших до сих пор не могут уточнить.

Число пострадавших при обстреле Белгорода до сих пор не могут уточнить, пишут федеральные ТАСС и «Коммерсант». Медики везут раненых в больницы.

Telegram-канал «112» утверждает, что количество пострадавших выросло до 19. Источник сообщает, что погибли пятеро, причём двое из них — дети.

Официальной информации до сих пор не было.

В Минобороны ранее уточнили, что Белгород вновь атаковали «Вампирами». Уничтожено 14 реактивных снарядов.

112: в результате атаки на Белгород погибли четыре человека
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