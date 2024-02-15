Нефтебаза загорелась при атаке ВСУ у соседей белгородцев

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотника соседнюю Курскую область. В результате удара загорелась нефтебаза в Курском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщил губернатор Роман Старовойт, по состоянию на 1:30 на месте происшествия работы спецслужбы. Жителей просили сохранять спокойствие.
Ранее беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Орловской области. 9 февраля над регионом сбили четыре БПЛА противника. В результате происшествия также никто не пострадал.
В ноябре прошлого года ещё один беспилотник попытался ударить по орловской нефтебазе. Летательный аппарат обезвредили в Ливенском районе. Тогда тоже обошлось без пострадавших. Место происшествия оцепили. Всего же над тот момент в регионе перехватили два беспилотника.