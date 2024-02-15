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Published Сегодня, 06:25

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Пожар

Нефтебаза загорелась при атаке ВСУ у соседей белгородцев

15 февраля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Пожар

В результате удара ВСУ под Курском загорелась нефтебаза

БПЛА атаковал нефтебазу в Курском районе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт в соцсетях.

Минувшей ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотника соседнюю Курскую область. В результате удара загорелась нефтебаза в Курском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, по состоянию на 1:30 на месте происшествия работы спецслужбы. Жителей просили сохранять спокойствие.

Ранее беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Орловской области. 9 февраля над регионом сбили четыре БПЛА противника. В результате происшествия также никто не пострадал.

В ноябре прошлого года ещё один беспилотник попытался ударить по орловской нефтебазе. Летательный аппарат обезвредили в Ливенском районе. Тогда тоже обошлось без пострадавших. Место происшествия оцепили. Всего же над тот момент в регионе перехватили два беспилотника.

Летит дальше Белгорода: беспилотник ВСУ пытался атаковать орловскую нефтебазу
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#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Нефтебаза#СВО
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