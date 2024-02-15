Нефтебаза загорелась при атаке ВСУ у соседей белгородцев

В ноябре прошлого года ещё один беспилотник попытался ударить по орловской нефтебазе. Летательный аппарат обезвредили в Ливенском районе. Тогда тоже обошлось без пострадавших. Место происшествия оцепили. Всего же над тот момент в регионе перехватили два беспилотника.