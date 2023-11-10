Пролетел дальше Белгородской: в Черноземье перехватили беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
10 ноября в Орловской области сбили беспилотник. Его обезвредили в Ливенском районе, пишет издание со ссылкой на местного губернатора Андрея Клычкова.
По словам главы региона, обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Место происшествия оцеплено, ситуация под контролем.
Издание напоминает, что последняя массированная атака на Орловский регион была в сентябре, когда ночью сбили два дрона. Беспилотники пытались атаковать нефтебазу. Пострадавших нет.
По Белгородской области тем временем накануне ударили около 40 раз. Под огнём были приграничные Белгородский и Волоконовский районы, Шебекинский горокруг. Сообщалось, что пострадавших и разрушений нет.