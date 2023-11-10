Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Беспилотник

Пролетел дальше Белгородской: в Черноземье перехватили беспилотник ВСУ

10 ноября 2023, 11:08
Фото: Midjourney
Беспилотник

Беспилотник обезвредили в Орловской области

Произошло это 10 ноября. Место оцепили. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщает «Орелtimes».
Сюжет
СВО

10 ноября в Орловской области сбили беспилотник. Его обезвредили в Ливенском районе, пишет издание со ссылкой на местного губернатора Андрея Клычкова.

По словам главы региона, обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Место происшествия оцеплено, ситуация под контролем.

Издание напоминает, что последняя массированная атака на Орловский регион была в сентябре, когда ночью сбили два дрона. Беспилотники пытались атаковать нефтебазу. Пострадавших нет.

По Белгородской области тем временем накануне ударили около 40 раз. Под огнём были приграничные Белгородский и Волоконовский районы, Шебекинский горокруг. Сообщалось, что пострадавших и разрушений нет.

Депутата ранило при обстреле приграничья: он в госпитале
Узнать подробнее
Читайте также:
В ЦФО зафиксировали первые случаи заражения гонконгским гриппомЭкс-глава белгородского депздрава Залогин попал под следствие снова
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Орловская область#Инна Рогова#Андрей Клычков#СВО
Подпишитесь
Кто из юных белгородцев в этом году попадёт на губернаторскую ёлку?
Сегодня, 14:48
Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве
Сегодня, 14:08
Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом
Сегодня, 09:25
В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу
Сегодня, 12:12
«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам
Сегодня, 13:21
Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области
Сегодня, 13:09