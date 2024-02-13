Новую атаку беспилотников остановила ПВО в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Белгородской области сбили ещё три беспилотника самолётного типа. Система ПВО сработала примерно в 12:30.
Попытку атаки предотвратили и в Брянской области. В приграничном регионе сбили один беспилотник. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, беспилотник-разведчик уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Добавим, что для Белгородской области это уже как минимум вторая атака ВСУ с начала вторника. 13 февраля около 11:30 в регионе сбили один беспилотник.