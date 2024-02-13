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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

Беспилотники

Новую атаку беспилотников остановила ПВО в Белгородской области

13 февраля 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника

ВСУ повторили атаку спустя час после первой. По информации Минобороны РФ, беспилотники сбили не только в Белгородской области, но и в ещё одном приграничном регионе.
Сюжет
СВО

В Белгородской области сбили ещё три беспилотника самолётного типа. Система ПВО сработала примерно в 12:30.

Попытку атаки предотвратили и в Брянской области. В приграничном регионе сбили один беспилотник. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, беспилотник-разведчик уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Добавим, что для Белгородской области это уже как минимум вторая атака ВСУ с начала вторника. 13 февраля около 11:30 в регионе сбили один беспилотник.

ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Инна Рогова#Брянская область#Белгород#Минобороны#ВСУ#СВО
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