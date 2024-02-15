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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Последствия обстрела Белгорода

«Если бы я села в машину, был бы труп»: белгородка — о ракетном ударе

15 февраля 2024, 13:08
Фото: скриншот из видео из соцсетей Валентина Демидова
Последствия обстрела Белгорода

Белгородка рассказала, как пережила ракетный удар

Женщина показала повреждённую машину мэру и рассказала о том, что ей пришлось пережить. Белгородка отметила, что могла бы погибнуть, если бы села в автомобиль.

Белгородка показала свою повреждённую машину и рассказала, что ей пришлось пережить во время ракетного удара по Белгороду. Женщина считает, что могла погибнуть.

«Собиралась ехать на вокзал. Оделась, всё, собралась, собралась ботинки надевать. И как ударило… Я просто дар речи потеряла, меня до сих пор трясёт. И если бы я села в эту машину, наверное, был бы труп», — поделилась горожанка.

В результате обстрела Белгорода погибли шесть человек. В их числе — один ребёнок. Это четырёхмесячный малыш, который погиб во время прогулки с бабушкой. По данным федеральных СМИ, ранены 17 человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о 18 пострадавших.

Также сообщалось, что из-за обстрела повреждено 25 машин. Разрушения зафиксировали в нескольких частных домах и МКД.

Последствия обстрела Белгорода
Видео: видео на странице Валентина Демидова
Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось
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