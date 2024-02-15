«Если бы я села в машину, был бы труп»: белгородка — о ракетном ударе

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Белгородка показала свою повреждённую машину и рассказала, что ей пришлось пережить во время ракетного удара по Белгороду. Женщина считает, что могла погибнуть.
«Собиралась ехать на вокзал. Оделась, всё, собралась, собралась ботинки надевать. И как ударило… Я просто дар речи потеряла, меня до сих пор трясёт. И если бы я села в эту машину, наверное, был бы труп», — поделилась горожанка.
В результате обстрела Белгорода погибли шесть человек. В их числе — один ребёнок. Это четырёхмесячный малыш, который погиб во время прогулки с бабушкой. По данным федеральных СМИ, ранены 17 человек. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о 18 пострадавших.
Также сообщалось, что из-за обстрела повреждено 25 машин. Разрушения зафиксировали в нескольких частных домах и МКД.