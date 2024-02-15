«Если бы я села в машину, был бы труп»: белгородка — о ракетном ударе

«Собиралась ехать на вокзал. Оделась, всё, собралась, собралась ботинки надевать. И как ударило… Я просто дар речи потеряла, меня до сих пор трясёт. И если бы я села в эту машину, наверное, был бы труп», — поделилась горожанка.