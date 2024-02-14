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Posted Вчера, 16:01

Published Вчера, 16:01

Modified Вчера, 16:01

Updated Вчера, 16:01

Отключение воды

На Харгоре в Белгороде временно отключат воду: кому следует подготовиться

14 февраля 2024, 16:01
Фото: 1MI
Отключение воды

Водоканал предупреждает о завтрашнем отключении воды в Белгороде

Воду отключат в нескольких МКД на трёх улицах. Отключения запланированы на 15 февраля, сообщили в ГУП «Белоблводоканал».

В Белоблводоканале предупредили жителей столицы региона о плановом отключении воды в нескольких домах на трёх улицах. Отключения запланированы на 15 февраля.

Сообщается, что воды временно не будет на Харгоре. Речь идёт о домах № 6 и 6а по улице Будённого, № 7, 7а, 10, 15 по бульвару Юности, а также № 8 по улице Конева.

Ранее сообщалось, что 14 февраля были запланированы отключения воды в домах на улице Гостёнской, 2 и 4, а также на улице Победы, 165 и 147а. Об этом горожан также уведомили в белгородском водоканале.

Напомним, что в январе в Старом Осколе часть города осталась без горячей воды и отопления из-за крупной коммунальной аварии. Детей горожанам 16 января разрешили оставить дома, поскольку в образовательных учреждениях заметно похолодало.

День всех влюблённых в некоторых домах Белгорода пройдёт без воды
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#Город#Белгородская область#Водоканал#Новости Белгорода#Отключение воды#Белгород#Наталья Корявых
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