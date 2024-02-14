На Харгоре в Белгороде временно отключат воду: кому следует подготовиться

Posted Вчера, 16:01
Published Вчера, 16:01
Modified Вчера, 16:01
Updated Вчера, 16:01
В Белоблводоканале предупредили жителей столицы региона о плановом отключении воды в нескольких домах на трёх улицах. Отключения запланированы на 15 февраля.
Сообщается, что воды временно не будет на Харгоре. Речь идёт о домах № 6 и 6а по улице Будённого, № 7, 7а, 10, 15 по бульвару Юности, а также № 8 по улице Конева.
Ранее сообщалось, что 14 февраля были запланированы отключения воды в домах на улице Гостёнской, 2 и 4, а также на улице Победы, 165 и 147а. Об этом горожан также уведомили в белгородском водоканале.
Напомним, что в январе в Старом Осколе часть города осталась без горячей воды и отопления из-за крупной коммунальной аварии. Детей горожанам 16 января разрешили оставить дома, поскольку в образовательных учреждениях заметно похолодало.