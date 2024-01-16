Жителей Старого Оскола просят оставлять детей дома после крупной коммунальной аварии

«На Набережном батареи ледяные со вчерашнего дня. Очередная дезинформация. Ну, правда, горячая вода появилась, видимо, в горячую ванну всей семьей надо залезть, чтобы не замёрзнуть. Хорошо, что на улице 0 и в квартире ещё тепло со вчерашнего дня, а не -15 или -30 градусов, как в Подмосковье», — добавил другой житель в комментариях.