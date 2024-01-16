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Отопление

Жителей Старого Оскола просят оставлять детей дома после крупной коммунальной аварии

16 января 2024, 06:57
Фото: 1MI
Отопление

Глава Старого Оскола рассказал о ситуации с теплом в домах после аварии

Теплоноситель уже дали в несколько микрорайонов и улиц, но случились проблемы с давлением. Воды ушло больше, чем изначально предполагали специалисты. Выйти на полный объём удастся не ранее 18:00, рассказал глава Старого Оскола Андрей Чесноков. Детей старооскольцам советуют пока оставить дома.
Сюжет
Авария

15 января многие жители Старого Оскола остались без отопления в связи с крупной коммунальной аварией. О ситуации на текущий момент рассказал глава горокруга Андрей Чесноков.

По его информации, теплоноситель дали в микрорайоны Звёздный, Юность, Набережный, Южный, Конева, частично Космос, улицы Ватутина, Ленина, Свердлова и проспект Комсомольский. Однако оценить потерю объёма теплоносителя специалисты смогли только тогда, когда довели до ближайших к котельной центральных тепловых пунктов.

Теперь возникла новая проблема — просадка давления. Воды ушло гораздо больше, чем предполагалось изначально, — примерно 10 тыс. кубометров. Пока в магистраль закачали 4,5 тыс. кубов. На полный объём рабочие смогут выйти не ранее 18:00.

Пока систему отопления заполняют в микрорайонах Дубрава 1, 2 и 3, Восточный, Олимпийский, Жукова, Солнечный, Королева, Макаренко, Ольминского, Будённого, Зелёный Лог, Лесной, Юбилейный, Северный и в районе ж/д вокзала.

Отдельно Чесноков выделил ситуацию по учреждениям образования. В школах и детсадах температура показывает 17-18 градусов. Образовательный процесс продолжается, но горожанам разрешили оставить детей дома.

«Продолжаем образовательный процесс в рабочем режиме, но, если вы считаете необходимым оставить ребёнка дома, сообщите об этом классному руководителю или воспитателю», — пишет градоначальник.

Тем временем родители получают сообщения от учителей из школ. Педагоги советуют оставлять ребят дома. Если такой возможности нет, детей рекомендуют одевать потеплее.

Однако жители микрорайонов, где, по данным властей, уже дали тепло, утверждают, что батареи у них холодные.

«Да откуда у вас эта информация? Набережный, батареи ледяные», — сетует местная жительница.

С её словами согласились и другие горожане, добавив, что их улица в списке есть, но тепла по-прежнему нет.

«На Набережном батареи ледяные со вчерашнего дня. Очередная дезинформация. Ну, правда, горячая вода появилась, видимо, в горячую ванну всей семьей надо залезть, чтобы не замёрзнуть. Хорошо, что на улице 0 и в квартире ещё тепло со вчерашнего дня, а не -15 или -30 градусов, как в Подмосковье», — добавил другой житель в комментариях.

Накануне в Старом Осколе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Часть домов в связи со ситуацией осталась без отопления и горячей воды. Однако вчера мэр города Чесноков пообещал людям, что тепло в домах появится к 20:00. После этого времени УК должны были провести ревизию подачи теплоносителя.

На ситуацию отреагировал и губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные бригады делают всё возможное, чтобы запустить котельную в ближайшее время.

Рекомендации оставить детей домаРекомендации оставить детей дома
Рекомендации оставить детей дома
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла
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